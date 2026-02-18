طريقة صلاة التراويح للنساء في البيت.. شرح مفصل

تبدأ اليوم أول صلاة تراويح في مصر 2026 لاستقبال شهر رمضان المبارك المقرر غداً الخميس، وتبحث الكثير من النساء عن شرح طريقة صلاة التراويح في البيت للنساء خاصة وان معظمهن لا يستطعن صلاتها في المساجد، ويفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، ولا يوجد اختلاف في طريقة صلاة التراويح للمرأة عن الرجال إلا في الإمام والقراءة جهراً أو سراً.

أيهما أفضل للمرأة صلاة التراويح في البيت أم المسجد؟

صلاة التراويح للنساء في البيت أفضل من أن تصليها في المسجد وذلك يشمل أي صلاة سواء كانت فرض أو نفل، بمعنى أن صلاة التراويح للنساء في البيت تكون بحسب ما تيسر للمرأة مع مراعاتها للسنة قدر المستطاع، فيمكنها الإطالة في صلاة التراويح، أما إن كانت لا تستطيع أن تطيل، فيمكن لها أن تلصي ركعتين ركعتين، ويجوز للنساء أن تؤدي صلاة التراويح في البيت جماعة، صلاة التراويح للنساء في البيت

هل يجوز للمراة ان تصلي التراويح جهرا؟

كيفية صلاة التراويح في البيت للنساء

تصلي المرأة التراويح في بيتها بحسب ما يتيسر لها، وتراعي السنة قدر المستطاع، فإن كانت حافظة لكتاب الله، وفي استطاعتها إطالة الصلاة، فإنها تصلي إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة، مثنى مثنى، ثم توتر آخر الصلاة. وإن كانت لا تستطيع الإطالة، فإنها تصلى مثنى مثنى ما كتب الله لها أن تصلي، حتى إذا ما رأت أنها قد أتت بما تقدر عليه أوترت بركعة.

صلاة التراويح في البيت بالتفصيل

صلاة العشاء الفرض “ 4 ركعات” سنة العشاء البعدية (ركعتان). صلاة التراويح (ثماني ركعات مثلاً، تُسلِّم بعد كل ركعتين) صلاة الشفع (ركعتان) والوتر (ركعة واحدة)

هل يجوز صلاة التراويح للنساء جماعة؟

نعم يجوز، فتقف المرأة التي ستكون الإمام في المنتصف، ولا تقف في الأمام، ويجوز للمرأة التي ستكون الإمام أن ترفع صوتها في التكبير، وتجهر بقراءة القرآن.

صلاة التراويح للنساء في البيت يتم أدائها ركعتين ركعتين مثل غيرها من النوافل، وتبدأ باستقبال القبلة، بعدها تكبيرة الإحرام، مع وضع اليد اليمنى فوق اليسرى أسفل الصدر، وبعدها دعاء استفتاح الصلاة ثم قراءة الفاتحة وما تيسر من القران وهكذا مثل أي صلاة.

صلاة التراويح للنساء في البيت تكون إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة، يسلم المصلى كل ركعتين وينهى بركعة وتر، أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يصلى التراويح عشرين ركعة أو أكثر فلا حرج في ذلك، فقد جاء في السنة النبوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) متفق عليه، فلم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عدد ركعات معين لصلاة التراويح.

شرح صلاة التراويح في البيت

صلاة التراويح نافلة مرغب فيها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.

ووقتها يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر وتكون ركعتين ركعتين، ومن الأفضل كونها إحدى عشرة ركعة، ولا حرج في الزيادة عليها، وتحصل بما تيسر من القرآن، والأفضل ختمه كله فيها، هذه هي كيفية صلاة التراويح للرجال والنساء على السواء .

هل يجوز صلاة التراويح للنساء في المسجد؟

نعم، يستحب لها ذلك إذا كانت تخشى الكسل في بيتها، وإلا بيتها أفضل، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج، كان النساء يصلين مع النبي ﷺ الصلوات الخمس، ولكن يقول: بيتهن خير لهن، لكن بعض النساء قد تكسل في بيتها وتضعف، فإذا كان خروجها إلى المسجد متسترة متحجبة بعيدة عن التبرج لقصد الصلاة وسماع العلم؛ فهي مأجورة في هذا؛ لأن هذا مقصد صالح.



