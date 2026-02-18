رمضان 2026.. متى تبدأ صلاة التراويح في مصر وعدد ركعاتها ؟

تُعد صلاة التراويح في رمضان من السنن المؤكدة التي يحرص كثير من المسلمين على أدائها، خاصة انها تمنح الشهر الكريم روحانيات عالية، ولهذا يحرص كثيرون على معرفة موعد أول صلاة تراويح في شهر رمضان، وكذلك عدد ركعاتها.

موعد صلاة التراويح

بعد إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان رسميًا، غد الخميس، 19 فبراير 2026، من المفترض أن تقام صلاة التراويح الليلة عقب صلاة العشاء.



وتمتد صلاة التراويح، حتى وقت متأخر من الليل وفق استطاعة المصلين، فيما يتراوح عدد ركعاتها بين 8 ركعات إلى 20 ركعة، بحسب ما جرى عليه العمل في كل مسجد.

خطة الأوقاف للتراويح والاعتكاف

أعلنت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، عن خطة شاملة لشهر رمضان 1447 هـ / 2026، تشمل إقامة صلاة التراويح بـ20 ركعة يوميًا بمسجد الحسين، وتنظيم الاعتكاف في أكثر من 4 آلاف مسجد.



وأوضحت الاوقاف كذلك، خطة البرامج الدعوية للأطفال والكبار، والملتقيات الفكرية، والقوافل الرياضية والخيرية، والأنشطة القرآنية والإعلامية، وختمات القرآن الكريم لتعزيز الروحانية ونشر القيم الدينية خلال الشهر الكريم.

متى تبدأ صلاة التراويح في شهر رمضان 2026؟

يحرص غالبية المصلين على أداء صلاة التراويح في المساجد فور الانتهاء من صلاة العشاء، على أن تكون أول ليلة بعد إعلان غرة شهر رمضان رسميًا من جانب دار الإفتاء المصرية.

ويختلف توقيت أدائها من محافظة إلى أخرى تبعًا لموعد غروب الشمس وأذان العشاء، إلا أن المعتاد أن يبدأ المؤذن في الدعوة لإقامة التراويح بعد مرور ما بين 10 و15 دقيقة من انتهاء صلاة العشاء.

توقيت أول ليلة من صلاة التراويح في مصر

توافق أول ليلة لصلاة التراويح في مصر وعدد من الدول العربية اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، وذلك مباشرة عقب صلاة العشاء في اليوم نفسه.

وفي هذه الليلة، يحرص المصلون على أداء الصلاة كاملة أو الاكتفاء بعدد من الركعات بحسب القدرة، كما تمثل بداية لقراءة أجزاء من القرآن الكريم، والاستعداد روحانيًا لاستقبال بقية ليالي الشهر.

كيفية أداء صلاة التراويح في رمضان

تؤدى صلاة التراويح جماعة في المساجد أو منفردة في المنازل بعد صلاة العشاء، ويجوز أن تكون 8 ركعات أو 20 ركعة، استنادًا إلى السنة النبوية وما تعارف عليه المسلمون في بلدانهم.

ويغلب على صلاة التراويح كغيرها من الصلوات طابع الخشوع والتدبر، مع الحرص على تلاوة القرآن الكريم خلالها سواء في المسجد أو في البيت.

وتوفر صلاة التراويح مساحة للتواصل بين أفراد المجتمع، خاصة في المساجد التي تشهد تنظيمًا خاصًا خلال ليالي رمضان، من حيث ترتيب الصفوف وتهيئة الإضاءة ووسائل التهوية، بما يضمن راحة المصلين.

أهمية صلاة التراويح في رمضان

تعد صلاة التراويح من العبادات الأساسية في شهر رمضان، إذ تعزز الصلة الروحية بين العبد وربه، وتمثل فرصة لمضاعفة الأجر، كما تساعد على ختم أو حفظ أجزاء من القرآن الكريم خلال الشهر.

وتحمل صلاة التراويح بعدًا اجتماعيًا وروحيًا، حيث يجتمع أفراد الأسرة والأصدقاء في المساجد لأدائها جماعة، في أجواء إيمانية خاصة تميز ليالي رمضان.

ومع حلول شهر رمضان 2026، يُنصح بمتابعة مواقيت صلاة العشاء في المحافظات بدقة، لضبط مواعيد أداء التراويح، والاستفادة من الأجواء الإيمانية التي تتجدد مع كل ليلة من ليالي الشهر المبارك.