قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة والدة الفنان نبيل علي ماهر.. تعرف على موعد ومكان جنازتها
شاهد.. أول طائرة ركاب تهبط في فنزويلا بعد الإطاحة بمادورو
اعتبارا من اليوم.. التليفزيون المصري يبدأ بث مسلسلات رمضان
الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالشهر الفضيل ويدعو بالسلام والاستقرار لمصر والعالم
جيش الاحتلال: السماح بدخول 10 آلاف مصل لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الفترات البينية.. خدمة جديدة لتقليل زحام التأمين الصحي| فيديو
1.33 مليار دولار صادرات الملابس المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنمو 12% خلال 2025
السلام والاستقرار.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان
دعاء آخر يوم فى شعبان مكتوب ومستجاب.. ردده لسه قدامك فرصة للمغرب
ارتفاع الدولار والريال السعودي .. تعرف على أسعار العملات اليوم
تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة
دخل الفرد بالدول النامية 6500 دولار،.. ماذا قال محيي الدين عن مستقبل الاقتصاد العالمي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رمضان 2026.. متى تبدأ صلاة التراويح في مصر وعدد ركعاتها ؟

صلاة التراويح
صلاة التراويح
خالد يوسف

تُعد صلاة التراويح في رمضان من السنن المؤكدة التي يحرص كثير من المسلمين على أدائها، خاصة انها تمنح الشهر الكريم روحانيات عالية، ولهذا يحرص كثيرون على معرفة موعد أول صلاة تراويح في شهر رمضان، وكذلك عدد ركعاتها.

موعد صلاة التراويح

بعد إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان رسميًا، غد الخميس، 19 فبراير 2026، من المفترض أن تقام صلاة التراويح الليلة عقب صلاة العشاء.


وتمتد صلاة التراويح، حتى وقت متأخر من الليل وفق استطاعة المصلين، فيما يتراوح عدد ركعاتها بين 8 ركعات إلى 20 ركعة، بحسب ما جرى عليه العمل في كل مسجد.

خطة الأوقاف للتراويح والاعتكاف

أعلنت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، عن خطة شاملة لشهر رمضان 1447 هـ / 2026، تشمل إقامة صلاة التراويح بـ20 ركعة يوميًا بمسجد الحسين، وتنظيم الاعتكاف في أكثر من 4 آلاف مسجد.


وأوضحت الاوقاف كذلك، خطة البرامج الدعوية للأطفال والكبار، والملتقيات الفكرية، والقوافل الرياضية والخيرية، والأنشطة القرآنية والإعلامية، وختمات القرآن الكريم لتعزيز الروحانية ونشر القيم الدينية خلال الشهر الكريم.

متى تبدأ صلاة التراويح في شهر رمضان 2026؟

يحرص غالبية المصلين على أداء صلاة التراويح في المساجد فور الانتهاء من صلاة العشاء، على أن تكون أول ليلة بعد إعلان غرة شهر رمضان رسميًا من جانب دار الإفتاء المصرية.

ويختلف توقيت أدائها من محافظة إلى أخرى تبعًا لموعد غروب الشمس وأذان العشاء، إلا أن المعتاد أن يبدأ المؤذن في الدعوة لإقامة التراويح بعد مرور ما بين 10 و15 دقيقة من انتهاء صلاة العشاء.

توقيت أول ليلة من صلاة التراويح في مصر

توافق أول ليلة لصلاة التراويح في مصر وعدد من الدول العربية اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، وذلك مباشرة عقب صلاة العشاء في اليوم نفسه.

وفي هذه الليلة، يحرص المصلون على أداء الصلاة كاملة أو الاكتفاء بعدد من الركعات بحسب القدرة، كما تمثل بداية لقراءة أجزاء من القرآن الكريم، والاستعداد روحانيًا لاستقبال بقية ليالي الشهر.

كيفية أداء صلاة التراويح في رمضان

تؤدى صلاة التراويح جماعة في المساجد أو منفردة في المنازل بعد صلاة العشاء، ويجوز أن تكون 8 ركعات أو 20 ركعة، استنادًا إلى السنة النبوية وما تعارف عليه المسلمون في بلدانهم.

ويغلب على صلاة التراويح كغيرها من الصلوات طابع الخشوع والتدبر، مع الحرص على تلاوة القرآن الكريم خلالها سواء في المسجد أو في البيت.

وتوفر صلاة التراويح مساحة للتواصل بين أفراد المجتمع، خاصة في المساجد التي تشهد تنظيمًا خاصًا خلال ليالي رمضان، من حيث ترتيب الصفوف وتهيئة الإضاءة ووسائل التهوية، بما يضمن راحة المصلين.

أهمية صلاة التراويح في رمضان

تعد صلاة التراويح من العبادات الأساسية في شهر رمضان، إذ تعزز الصلة الروحية بين العبد وربه، وتمثل فرصة لمضاعفة الأجر، كما تساعد على ختم أو حفظ أجزاء من القرآن الكريم خلال الشهر.

وتحمل صلاة التراويح بعدًا اجتماعيًا وروحيًا، حيث يجتمع أفراد الأسرة والأصدقاء في المساجد لأدائها جماعة، في أجواء إيمانية خاصة تميز ليالي رمضان.

ومع حلول شهر رمضان 2026، يُنصح بمتابعة مواقيت صلاة العشاء في المحافظات بدقة، لضبط مواعيد أداء التراويح، والاستفادة من الأجواء الإيمانية التي تتجدد مع كل ليلة من ليالي الشهر المبارك.

رمضان 2026 صلاة التراويح في مصر صلاة التراويح في رمضان الشهر الكريم وزارة الأوقاف خطة شاملة لشهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

رضا عبد العال

المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك

بالصور

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد