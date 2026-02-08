الأوقاف تكشف حقيقة منع إذاعة القرآن وأذان الفجر والمغرب التراويح عبر مكبرات الصوت في رمضان

كشف أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، حقيقة منع إذاعة القرآن أو أذان الفجر والمغرب التراويح عبر مكبرات الصوت في رمضان

واكد أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن ما تم تداوله بشأن منع إذاعة الأذان أو صلاتي الفجر والتراويح بمكبرات الصوت لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن الشائعات باتت أحد أسلحة حروب العصر الحديثة، التي تستهدف الوعي المجتمعي من خلال بث معلومات مغلوطة.

وأضاف أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن المجتمع تعامل بإيجابية مع هذه الشائعة، حيث ساد التساؤل وعدم التصديق، ما يعكس قدرًا جيدًا من الوعي، خاصة أن فكرة تقييد الشعائر الدينية في مصر، لا سيما في شهر رمضان، أمر غير مقبول ولا يتصور صدوره عن وزارة الأوقاف المصرية.

وتابع أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أنه لا يوجد أي تحديد لمدة صلاة التراويح، ولا منع لاستخدام مكبرات الصوت في صلوات الفجر أو المغرب أو غيرهما من الصلوات، مثمنًا دور الإعلام والمواطنين الإيجابيين في إبراز الجوانب المضيئة والمبادرات الإيجابية.

