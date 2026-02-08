قديمة.. صحة سوهاج تنفي واقعة علاج فرد أمن للمرضى بمستشفى البلينا المركزي

أصدرت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج بيانًا إعلاميًا للرد على ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات والمواقع الإلكترونية بشأن مزاعم قيام فرد أمن بمستشفى البلينا المركزي بعلاج أحد المرضى داخل المستشفى، مؤكدة عدم صحة الواقعة نهائيًا، وأن ما أُثير في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الحقيقة.

وأوضحت المديرية أن الصورة المتداولة قديمة، ويعود تاريخها إلى أكثر من شهر، مشيرة إلى أن إعادة نشرها في الوقت الحالي يأتي في إطار محاولات لإثارة الجدل والبلبلة دون الاستناد إلى معلومات دقيقة أو موثقة.

ماذا حدث؟

وأكدت مديرية الصحة أن وكيل وزارة الصحة بسوهاج كان قد وجه بفتح تحقيق فوري في الواقعة فور تداولها في حينه، وذلك للوقوف على ملابساتها بشكل كامل، وأسفر التحقيق عن ثبوت تواجد الطبيب النوبتجي في موعده خلال ذلك اليوم، إلى جانب انتظام العمل من قِبل طاقم التمريض داخل القسم.

وأضاف البيان أن دور فرد الأمن اقتصر على تنظيم دخول المرضى، خاصة في ظل وجود أكثر من حالة داخل القسم في ذات التوقيت، وعند دخول أحد المصابين، طلب المريض بنفسه المساعدة، فتطوع فرد الأمن لمعاونته في إزالة الغيار الذي حضر به من المنزل، تمهيدًا لقيام الطبيب وطاقم التمريض بأداء مهامهم الطبية على الوجه الأكمل، دون أن يتدخل في أي إجراء علاجي.

وشددت المديرية على أن ما تم تداوله بشأن قيام فرد الأمن بعلاج المرضى لا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدة أن المنظومة الصحية داخل مستشفيات المحافظة تخضع لرقابة ومتابعة مستمرة على مدار الساعة لضمان انتظام تواجد الأطقم الطبية وتقديم الخدمة الصحية بالشكل اللائق.

وفي ختام بيانها، ناشدت مديرية الصحة المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير، وأنها حريصة كل الحرص على الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام أولًا بأول.