الأربعاء.. جامعة سوهاج تحتضن العقول المبدعة بمهرجان الابتكار السنوي

تنظم جامعة سوهاج فعاليات مهرجان الابتكار السنوي، والذي تنطلق فعالياته يوم الأربعاء القادم الموافق ١١ فبراير ع مدار يومين، بقاعة المؤتمرات الكبري بالحرم الجامعي الجديد.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن المهرجان يأتي تأكيدًا على دور الجامعة في دعم الموهوبين والمبتكرين، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون بين الطلاب والباحثين والمؤسسات المختلفة، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأضاف الدكتور هانى محمود مستشار رئيس جامعة سوهاج ان المهرجان سيشهد تنظيم عدد من ورش عمل ومحاضرات يشارك فيها نخبة من الأكاديميين والخبراء، بهدف ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع وسوق العمل، كما سيقام علي هامش المهرجان معرض للابتكار وريادة الأعمال يضم العديد من الابتكارات فى مختلف المجالات.

وتشمل المجالات التكنولوجية و الهندسية والطبية و تكنولوجيا المياه و المناخ، مع التركيز على المشروعات صديقة البيئة والمشروعات التي تهتم بالأشخاص ذوي الهمم.