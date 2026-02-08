حيرة الصائمات في رمضان.. هل قطرات العين والعدسات اللاصقة تُفسد الصيام؟

مع حلول شهر رمضان، تتكرر تساؤلات الصائمين حول الأحكام الشرعية المتعلقة باستخدام بعض المستلزمات الطبية اليومية، خاصة بين النساء، خوفًا من الوقوع في ما قد يؤثر على صحة الصيام دون قصد.

قطرات العين ومحاليلها

وتُعد قطرات العين ومحاليلها، وكذلك العدسات اللاصقة، من أكثر الأمور التي تثير الجدل والقلق لدى كثيرين، نظرًا لارتباطها بالحواس وإمكانية وصول أثرها إلى الجوف.

توضيح الأحكام الشرعية

وفي هذا الإطار، تحرص دار الإفتاء المصرية على توضيح الأحكام الشرعية بدقة، لتخفيف الحرج عن الصائمين، وطمأنتهم إلى ما يجوز استخدامه دون أن يؤثر على صحة عبادتهم.

حكم استخدام قطرات ومحاليل العين

من جانبها؛ أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن أحد الأسئلة الشائعة التي تتكرر خلال شهر رمضان، والمتعلقة بحكم استخدام قطرات ومحاليل العين، وكذلك العدسات اللاصقة، أثناء الصيام، وما إذا كان ذلك يُفطر أم لا.

استخدام قطرة العين

وخلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج فقه النساء المذاع على قناة الناس، أوضحت أن استخدام قطرة العين في نهار رمضان لا يُفطر الصائم ولا يُفسد صيامه، مؤكدة أن هذا الرأي مستقر فقهيًا ولا خلاف عليه في هذه المسألة.

وبيّنت أن قطرة العين، حتى لو وصل شيء منها إلى الجوف، فإن ذلك لا يكون عبر منفذ مفتوح معتبر شرعًا، وإنما من خلال مسام العين، وهي ليست من المنافذ التي يترتب على وصول شيء منها إلى الجوف فساد الصيام.

وأضافت أن الوصول – إن وُجد – يكون بطريق غير مباشر وغير معتبر في باب الإفطار.

استخدام قطرات ومحاليل

وأكدت أمينة الفتوى أن هذا هو الأساس الفقهي الذي بُني عليه القول بجواز استخدام قطرات ومحاليل العين للصائم، دون أن يؤثر ذلك على صحة صيامه أو يُعد من المفطرات.

استخدام العدسات اللاصقة

كما أشارت إلى أن استخدام العدسات اللاصقة أثناء الصيام جائز ولا حرج فيه، لأنها تبقى في موضعها الظاهر ولا يصل منها شيء إلى الجوف، مؤكدة أن الصائم يمكنه استخدامها دون قلق، وأنها لا تُفطر ولا تُفسد الصيام.