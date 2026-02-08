قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلمي عبد الباقي يكشف نتيجة جلسة التحقيق معه في نقابة المهن الموسيقية..خاص
إجراءات عاجلة لضبط أسعار الدواجن قبل رمضان.. والحبس عقوبة الزيادات غير المبررة
4 مفاجآت في التعديل الوزاري أمام "النواب" الثلاثاء.. وحركة محافظين واسعة تلي التشكيل
حصة الأسواق الناشئة تتجاوز 56% من إجمالى الناتج العالمى.. تفاصيل
قيادي بحزب الجيل: استقبال الرئيس الصومالي يعكس حنكة القيادة المصرية في قراءة مشهد الإقليم
شراكة استراتيجية.. وزير الخارجية لنظيره اليوناني: يجب سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
درجات حرارة مرتفعة.. الأرصاد تكشف مفاجأت هامة عن حالة الطقس
الإمارات ترحب بخطة السلام الشاملة للسودان وتؤكد دعمها لوقف فوري لإطلاق النار
عاد ليبتكر.. سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز
بعد قرار التبكير .. هل يتم صرف مرتبات فبراير قبل رمضان؟
رمضان 2026| جيهان خليل تظهر بـ لوك مختلف في بوستر مسلسل درش
حماس تجدد تمسكها بسلاحها: الوسطاء تفهموا موقفنا.. والخطر يأتي من إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حيرة الصائمات في رمضان.. هل قطرات العين والعدسات اللاصقة تُفسد الصيام؟

قطرة العين
قطرة العين
محمد البدوي

مع حلول شهر رمضان، تتكرر تساؤلات الصائمين حول الأحكام الشرعية المتعلقة باستخدام بعض المستلزمات الطبية اليومية، خاصة بين النساء، خوفًا من الوقوع في ما قد يؤثر على صحة الصيام دون قصد.

قطرات العين ومحاليلها

وتُعد قطرات العين ومحاليلها، وكذلك العدسات اللاصقة، من أكثر الأمور التي تثير الجدل والقلق لدى كثيرين، نظرًا لارتباطها بالحواس وإمكانية وصول أثرها إلى الجوف.

 توضيح الأحكام الشرعية

 وفي هذا الإطار، تحرص دار الإفتاء المصرية على توضيح الأحكام الشرعية بدقة، لتخفيف الحرج عن الصائمين، وطمأنتهم إلى ما يجوز استخدامه دون أن يؤثر على صحة عبادتهم.

حكم استخدام قطرات ومحاليل العين

من جانبها؛ أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن أحد الأسئلة الشائعة التي تتكرر خلال شهر رمضان، والمتعلقة بحكم استخدام قطرات ومحاليل العين، وكذلك العدسات اللاصقة، أثناء الصيام، وما إذا كان ذلك يُفطر أم لا.

استخدام قطرة العين

وخلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج فقه النساء المذاع على قناة الناس، أوضحت أن استخدام قطرة العين في نهار رمضان لا يُفطر الصائم ولا يُفسد صيامه، مؤكدة أن هذا الرأي مستقر فقهيًا ولا خلاف عليه في هذه المسألة.

وبيّنت أن قطرة العين، حتى لو وصل شيء منها إلى الجوف، فإن ذلك لا يكون عبر منفذ مفتوح معتبر شرعًا، وإنما من خلال مسام العين، وهي ليست من المنافذ التي يترتب على وصول شيء منها إلى الجوف فساد الصيام.

 وأضافت أن الوصول – إن وُجد – يكون بطريق غير مباشر وغير معتبر في باب الإفطار.

 استخدام قطرات ومحاليل

وأكدت أمينة الفتوى أن هذا هو الأساس الفقهي الذي بُني عليه القول بجواز استخدام قطرات ومحاليل العين للصائم، دون أن يؤثر ذلك على صحة صيامه أو يُعد من المفطرات.

 استخدام العدسات اللاصقة

كما أشارت إلى أن استخدام العدسات اللاصقة أثناء الصيام جائز ولا حرج فيه، لأنها تبقى في موضعها الظاهر ولا يصل منها شيء إلى الجوف، مؤكدة أن الصائم يمكنه استخدامها دون قلق، وأنها لا تُفطر ولا تُفسد الصيام.

شهر رمضان المستلزمات الطبية قطرات العين العدسات اللاصقة الإفتاء قطرة العين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

إمام عاشور

بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

ترشيحاتنا

موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 رسميًا وبداية الربيع في مصر فلكيًا

موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 رسميًا وبداية الربيع في مصر فلكيًا

الفضاء

انفجار قمري غير مسبوق.. هل يشهد العالم أعنف اصطدام فلكي في ديسمبر 2032؟

استخدام أحدث الهواتف الذكية فى الفضاء

من الأرض للمدار.. ناسا تفتح أبواب الفضاء أمام الهواتف الذكية| إيه الحكاية؟

بالصور

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد