رمضان 2026| جيهان خليل تظهر بـ لوك مختلف في بوستر مسلسل درش

لفتت الفنانة جيهان خليل، الأنظار؛ بظهورها المختلف في البوستر الرسمي لمسلسل «درش»، المقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2026، حيث بدت بإطلالة جديدة ومغايرة لما اعتاد عليه الجمهور؛ ما أثار حالة من الفضول حول طبيعة دورها في العمل.

ويُعرض مسلسل «درش» في 30 حلقة، ويضم كوكبة من النجوم، على رأسهم مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وطارق النهري.

كما يشارك في العمل عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم لقاء الخميسي، داليا مصطفى، وميرهان حسبين، في ظهورات خاصة تضيف زخماً للأحداث.

المسلسل من تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين، ومن إنتاج سينرجي، ويُعد من الأعمال المنتظرة بقوة في الموسم الرمضاني، خاصة مع التكتم حول تفاصيل القصة والشخصيات.