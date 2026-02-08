بمشاركة 40 عارضًا ..محافظ المنيا يفتتح معرض «أهلاً رمضان» بحي غرب المدينة

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، معرض «أهلاً رمضان» بمنطقة سكة تله بحي غرب مدينة المنيا، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، حيث يقام المعرض على مساحة 1300 متر مربع، بمشاركة 40 عارضًا، ويقدم كافة السلع الغذائية والمواد الأساسية بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض المختلفة، واطمأن على توافر السلع وجودة المعروضات ومطابقتها للمواصفات القياسية، مؤكدًا أن أمن المواطن الغذائي وصحته يمثلان أولوية قصوى للدولة، ويقعان على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشيدًا بتنوع السلع وتعدد البدائل المطروحة بأسعار تنافسية.

واستمع المحافظ إلى شرح من ممثلي الشركات والعارضين حول آليات توفير السلع وضمان وفرة المخزون السلعي طوال فترة المعرض، بما يلبّي احتياجات المواطنين دون انقطاع، ويسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف آثار ارتفاع الأسعار خلال الشهر الكريم.

وأوضح اللواء عماد كدواني أن معرض «أهلاً رمضان» يمثل ركيزة أساسية ضمن خطة المحافظة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى وجود خطة شاملة للتوسع في إقامة معارض «أهلاً رمضان» والشوادر الفرعية بجميع مراكز المحافظة، ليصل إجمالي عدد المنافذ إلى أكثر من 70 معرضًا، بما يضمن وصول السلع المخفضة إلى جميع المواطنين.

كما وجّه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق طوال شهر رمضان، للتصدي لأي محاولات احتكار أو تلاعب بالأسعار، وضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها، مع استمرار المتابعة الميدانية لكافة المنافذ لتحقيق الاستقرار السعري والتوازن في الأسواق.

والتقى اللواء كدواني، بعدد من المواطنين داخل المعرض، وحرص على الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى السلع والمواد الغذائية المعروضة وأسعارها، للتعرف على مدى رضاهم عن جودة المنتجات ونسب التخفيضات المقدمة، مؤكدًا أن رأي المواطن يمثل عنصرًا أساسيًا في تقييم أداء المعارض وضمان تحقيق الهدف منها في توفير احتياجات الأسر بأسعار مناسبة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين ، أن المعرض يضم مجموعة متكاملة من السلع الاستراتيجية تشمل الأرز، الزيت، السكر، المكرونة، البيض، واللحوم البلدية والمجمدة، إلى جانب أقسام الخضروات والفاكهة والعطارة، فضلًا عن المنظفات، والأدوات المنزلية، والملابس والأحذية، بتخفيضات تصل إلى 35%.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن هذه المعارض تمثل فرصة حقيقية للمواطنين لتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مؤكدًا التزام العارضين بنسب التخفيضات المقررة، وتقديم قوائم أسعار واضحة، بما يحقق الانضباط والشفافية في التعامل مع الجمهور.

حضر الافتتاح اللواء الدكتور محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة، والمهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين، وأحمد راضي، رئيس الغرفة التجارية بالمنيا، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا.

