بيطري المنيا: ضبط 3 أطنان لحوم غير صالحة ومذبوحة خارج المجازر

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على أسواق ومنافذ بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك بجميع مراكز المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على الأمن الغذائي وصحة المواطنين.

وشدد محافظ المنيا، على ضرورة التصدي بكل حزم لكافة المخالفات التي تمس صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وعدم التهاون مع أي محاولات لعرض أو بيع لحوم أو منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

واستعرض الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، نتائج الحملات التفتيشية المكبرة التي نُفذت بالتنسيق مع مباحث التموين خلال الأسبوعين الماضيين، والتي استهدفت محلات الجزارة، وأماكن بيع وتداول الدواجن، والمصنعات الغذائية.

وأوضح أن الحملات أسفرت عن تحرير 40 مخالفة بيطرية وتموينية، ومصادرة أكثر من 3 أطنان من اللحوم ومنتجاتها، شملت 2 طن و 892 كيلوجرامًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تنوعت ما بين (كبدة، أسماك، دواجن، مصنعات، ولحوم مجمدة)، بالإضافة إلى ضبط 263 كيلوجرامًا من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية.

