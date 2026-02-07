قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. وهذا موعد ذروة الموجة
أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 7-2-2026
تمرد في الأهلي والزمالك.. شيكوبانزا ينافس إمام عاشور | إيه الحكاية؟
محمد صلاح يكشف مطربه المفضل وأقرب أصدقائه داخل ليفربول
تتحول لتراب.. إيرين سعيد: تبرعك بالأعضاء خطوة إنسانية تنقذ حياة المصابين بالحروق
وزير الخارجية: إصلاح مجلس الأمن ضرورة لتصحيح الظلم التاريخي الواقع على أفريقيا
الطقس.. أتربة عالقة في الهواء ونشاط للرياح في بعض المناطق
مسلسلات رمضان 2026.. القائمة الكاملة وقنوات العرض
مدبولي: بناء الأمم لن يتحقق بدون تنمية العقول.. ونمتلك شبابا مبدعا في الداخل والخارج
أكسيوس: البيت الأبيض يخطط لعقد أول اجتماع لمجلس السلام بغزة 19 فبراير
رئيس الوزراء: ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تعظيم المشاركة بالاقتصاد المحلي
مران خفيف للاعبى الأهلى فى فندق الإقامة قبل مواجهة شبيبة القبائل
محافظات

المنيا.. قافلة حياة كريمة تقدم 1044 خدمة طبية بقرية إبشادات في ملوي

توقيع الكشف الطبي على المرضى
توقيع الكشف الطبي على المرضى
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل ركيزة أساسية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في القطاع الصحي، من خلال توفير خدمات علاجية مجانية متكاملة بالقرى الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق العدالة الصحية.

وأوضح المحافظ أن تنفيذ القوافل الطبية المجانية يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، وحرص الدولة على وصول الخدمة الصحية الجيدة إلى جميع المواطنين، خاصة بالمناطق الريفية، مشيدًا بدور الفرق الطبية المشاركة في القوافل وجهودهم لخدمة أهالي المحافظة.

وفي هذا السياق، قامت مديرية الصحة بالمنيا بتنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية إبشادات التابعة لمركز ملوي، بمقر الوحدة الصحية، وذلك على مدار يومي 4 و5 فبراير الجارى، تحت إشراف الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن القافلة أسفرت عن تقديم 1044 خدمة طبية متنوعة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 597 حالة مترددة، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، إلى جانب إجراء الفحوصات والتحاليل المطلوبة.

وأوضح أن الخدمات الطبية شملت تخصصات، الباطنة 131 حالة، الجراحة 194 حالة، الأطفال 178 حالة، النساء وتنظيم الأسرة 42 حالة، الأسنان 52 حالة، مع إجراء 7 حالات خلع أسنان .

وأضاف أنه تم خلال القافلة إجراء عدد من الفحوصات الطبية، شملت تحليل 46 عينة دم، و34 عينة بول وبراز، إلى جانب عمل 23 حالة موجات صوتية، و5 حالات أشعة سينية، فضلًا عن فحص الكشف المبكر عن الضغط والسكر لعدد 103 مترددين.

وفي إطار رفع الوعي الصحي، تم تنفيذ 6 ندوات تثقيف صحي استفاد منها 94 مواطنًا، كما جرى تحويل 10 حالات إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج اللازم.
 

