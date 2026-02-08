رئيس «تضامن النواب» تكشف أهم الملفات المطروحة على أجندة اللجنة الفترة المقبلة

كشفت النائبة راندا مصطفى ، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، عن أهم الملفات المطروحة على أجندة اللجنة ، مؤكدة أن تسهيل حصول ذوي الهمم على الخدمات الصحية ، يتصدر أولوياتها خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال إلزام الجهات المعنية بتوفير العيادات والكشوفات الطبية في الأدوار الأرضية، بما يراعي ظروفهم الصحية والحركية.

كما اقترحت رئيس تضامن النواب، بحث مد فترة تجديد رخصة القيادة لذوي الإعاقة كل 10 سنوات بدلا من 5، تخفيفًا للأعباء عليهم، مؤكدة أن هناك العديد من الملفات الحيوية الخاصة بذوي الهمم التي ستخضع للنقاش والدراسة خلال الفترة المقبلة للوصول إلى حلول عادلة ومستدامة.

وطالبت" مصطفى " بإعادة النظر في ملف سيارات ذوي الإعاقة، خاصة تحديد سعة المحرك عند 1200 سي سي، لافتة إلى أنها لا تناسب احتياجاتهم الفعلية في ظل استخدام الكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية، حيث أن اللجنة تبحث حلولًا واقعية تراعي كرامة الإنسان واحتياجاته اليومية