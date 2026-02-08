قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يقترب من هدفه الأكبر في إفريقيا .. ياسين مرعي يكشف سر تأهل الفريق
سنجاب يقتحم مباراة هال سيتي و«بريستول» مرتين .. والجماهير تتفاعل معه | شاهد
المستحقات المُتأخرة تؤثر على معنويات لاعبي الزمالك .. «السعيد» أبرز المُتضررين
قدّم استقالته .. فضيحة تلحق بوزير فرنسي وابنته بعد الكشف عن مراسلات مع «إبستين»
مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل
بمظهر رياضي.. ماذا تقدم جيتور T2 DMI الجديدة كليًا؟
أعمال عنف واسعة في إيطاليا مع انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية .. ما السبب؟
«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات
حائط صد .. إعلامي يتغزّل في مصطفى شوبير: أنقذ الأهلي من خسارة كبيرة
من مكالمة في ميكروباص إلى جريمة ذبـ.ـح.. تفاصيل صادمة في مقتـ.ـل أم ونجلها بكفر الشيخ
رئيس «تضامن النواب» تكشف أهم الملفات المطروحة على أجندة اللجنة الفترة المقبلة
تحقيقات وملفات

من مكالمة في ميكروباص إلى جريمة ذبـ.ـح.. تفاصيل صادمة في مقتـ.ـل أم ونجلها بكفر الشيخ

رنا أشرف

خيّمت حالة من الذهول والحزن العميق على أهالي قرية البيضاء بعزبة القرية البيضاء التابعة لقرية الحمراء بمركز ومحافظة كفر الشيخ، عقب كشف الستار عن جريمة قتل بشعة بعدما عثر على سيدة مسنة ونجلها جثتين هامدتين داخل مسكنهما في ظروف غامضة، وسط مؤشرات أولية كشفت عن تعرضهما لاعتداء عنيف أودى بحياتهما.

الجريمة، لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت وفقًا للمعلومات الأولية على خلفية خلافات سابقة تطورت بشكل مأساوي، لتنتهي بإزهاق روحين في مشهد صادم.

ومع تصاعد حالة القلق والغضب بين الأهالي، دفعت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ بقوات مكثفة إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض طوق أمني حول المسكن، وبدأت فرق البحث الجنائي في فحص مكان الواقعة وجمع الأدلة وسماع أقوال الشهود، في محاولة لكشف ملابسات الجريمة.

المكالمة والميكروباص .. شرارة صادمة في سر مقتـ.ـل أم ونجلها بكفر الشيخ

قال أيمن، جار المجني عليهما، إن قرية البيضاء بعزبة القرية البيضاء التابعة لقرية الحمراء بمركز ومحافظة كفر الشيخ، شهدت جريمة قتل مروعة، بعد العثور على سيدة مسنة تبلغ من العمر 64 عامًا ونجلها، الذي يتراوح عمره بين 32 و33 عامًا، جثة داخل مسكنهما.

وأوضح أيمن أن المجني عليها تُدعى صباح سالم جاهد، ونجلها يُدعى أبو الخير سمير، حيث جرى العثور عليهما مصابين بجروح قطعية في الرقبة، ما يشير إلى تعرضهما للنحر ، مؤكدًا أن الوفاة حدثت منذ ما يقرب من 3 أيام قبل اكتشاف الجريمة.

وأضاف جار الضحيتين أن الشك بدأ يساور الجيران بعد اختفاء السيدة المسنة ونجلها لأكثر من 3 أيام متواصلة، وهو أمر غير معتاد، ما دفع الجيران، برفقة شقيق المجني عليها، إلى التوجه للسؤال عنهما والاطمئنان عليهما داخل مسكنهما.

وتابع أنه أثناء طرق باب المنزل، لاحظ الأهالي انبعاث رائحة كريهة من الداخل، الأمر الذي زاد من القلق، وبعد الدخول إلى المسكن، تم اكتشاف وجود المجني عليها ونجلها جثتين  داخل المنزل، وبدا عليهما أنهما متوفيان منذ عدة أيام، وهو ما أكده ظهور آثار التحلل والرائحة، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية.

وأشار أيمن إلى أنه عقب الواقعة، حاول الأهالي معرفة ملابسات ما حدث، ومن خلال سؤال بعض سكان القرية، تبين وجود خلافات سابقة بين الجاني والمجني عليهما، وبالأخص نجل السيدة المجني عليها، وهي خلافات كانت معروفة لدى عدد من الأهالي.

وأوضح أن بداية تلك الخلافات تعود إلى واقعة حدثت منذ نحو 4 أشهر، حين كانت خطيبة المجني عليه تستقل إحدى سيارات الميكروباص متجهة إلى الموقف، وأثناء استقلالها وسيلة المواصلات كانت تتحدث هاتفيًا مع خطيبها، المجني عليه، عندما تعرضت لمحاولة تحرش أو تعدٍ لفظي أو جسدي من أحد الأشخاص داخل السيارة.

وأضاف جار المجني عليهما أن المجني عليه كان يسمع ما يحدث لخطيبته عبر الهاتف، الأمر الذي أدى إلى حدوث مشادة لاحقًا بينه وبين هذا الشخص، حيث تربص المجني عليه بالجاني في الموقف، ووقعت مشاجرة بينهما، اعتدى خلالها المجني عليه على الجاني بالضرب.

وتابع أن الجاني لم ينسَ الواقعة، واحتفظ بها داخله لفترة طويلة، وظل متربصًا بالمجني عليه، إلى أن أقدم في النهاية على تنفيذ جريمته، حيث قام بقتل نجل السيدة المجني عليها، ثم قتل والدته.

وأشار أيمن إلى أن الخلافات بين الطرفين لم تتوقف عند هذا الحد، بل كان هناك محاضر رسمية متبادلة بينهما، من بينها محضر تعرض، تم تحريره منذ نحو 4 أشهر، وهو ما أكدته أقوال بعض الأهالي.

وأكد جار المجني عليهما أن ما تم التوصل إليه جاء من خلال تحريات الأهالي، إلى جانب ما كشفت عنه تحريات مباحث المركز ومباحث المديرية، التي تبين لها وجود خلافات سابقة بين الجاني والمجني عليهما، ما قاد للاشتباه في المتهم واعتباره الفاعل الرئيسي للجريمة.

واختتم أيمن تصريحاته قائلًا إن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها في استكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات الواقعة، في إطار الإجراءات القانونية، مع التحفظ على بعض التفاصيل المرتبطة بسير التحقيقات، مشيرًا إلى أن القرية تعيش حالة من الحزن والصدمة بعد الجريمة البشعة.

مقتل مسنة ونجلها مقتل مسنة ونجلها بكفرالشيخ كفرالشيخ ذبح مسنة ونجلها

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 6 فبراير 2026

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026

الأرصاد

لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن موعد الذروة وتحذر من الأتربة

موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن وقت الذروة وتحذر من الأتربة

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

طقس الأثنين

اعتبارا من الاثنين| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين وتحذر من ظاهرة جوية غداً

سامح حسين

خطف قلوبنا بصوته | سامح حسين يتغزل في الطفل عمر متسابق دولة التلاوة

محمد شاهين مع عبلة سلامة

اتصدمت كتير .. محمد شاهين : مشكلة منعتني 5 سنين من التمثيل

بعد تميزه في الدورة 75 لمهرجان برلين السينمائي.. المخرج محمد رشاد يستعيد أسباب نجاحه الأول بالسينما المستقلة في مصر

تفاصيل عروض اليوم الثاني من سينمائيات مستقلات في الإسكندرية

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

وائل عوني
وائل عوني
وائل عوني

حميد الشاعري يختتم موسم مزيكا صالونات بتعاون موسيقي مفاجئ مع ليجي سي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

بتسمري رغم الكريمات.. اعرفي أسباب زيادة إنتاج الميلانين

ميلانين
ميلانين
ميلانين

بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة

هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار

دولة التلاوة

الحلقة قبل الأخيرة.. المتسابقون يفتتحون المنافسة بأنشودة "قمر سيدنا النبي"

الدكتور حسام عبد الغفار

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

