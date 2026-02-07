بالصور | خالد عبد العزيز يكشف آليات الرقابة على جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

كشف المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن آليات الرقابة المتبعة على الجمعيات الأهلية الأعضاء بالتحالف، مؤكدًا خضوعها لرقابة كاملة من الجهات المختصة لضمان الشفافية في منظومة العمل الأهلي.

التحالف الوطني

وقال عبد العزيز على هامش مؤتمر صحفي عُقد للإعلان عن أبرز مستهدفات وتدخلات التحالف الوطني خلال شهر رمضان.

وأوضح خالد عبد العزيز أن جميع الجمعيات الأهلية المنضوية تحت مظلة التحالف مسجلة رسميًا بوزارة التضامن الاجتماعي، وتخضع أعمالها وأنشطتها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أن كل جمعية تقدم ميزانية سنوية مفصلة للجهاز المركزي لضمان سلامة الإجراءات المالية.

وأضاف أن أي جمعية أهلية لا يمكنها تلقي تبرعات أو أموال إلا بعد استيفاء الشروط القانونية المعتمدة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتعزيز الثقة في العمل الأهلي.

وأشار إلى أن التحالف الوطني يستهدف، من خلال مبادرة «خريطة الخير» خلال شهر رمضان، الوصول إلى نحو 14 مليون مستفيد في مختلف محافظات الجمهورية من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.