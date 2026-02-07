قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باحث: مواقف ترامب الاقتصادية السبب في ارتفاع أسعار الذهب عالميا
الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سائق توك توك في البحيرة بسبب خلافات المصاهرة
بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026
مدفعية الاحتلال تستهدف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين وخطوات السداد والتظلم بسهولة
كيفية سداد فاتورة المياه بالموبايل 2026
تنظيم رحلات لصنّاع المحتوى الأتراك للتعرف على مقومات مصر السياحية | تفاصيل
السياحة والآثار تطلق حملات إعلانية ورقمية للترويج لمقاصد مصر بالهند
بعد تأهله لربع النهائي .. ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا
ضبط سائق ومساعده بعد الادعاء على ضابط مرور تحرير مخالفات دون وجه حق ببني سويف
السفير الأمريكي بإسرائيل: إعادة إعمار غزة مهمة ضخمة قد تستغرق 10 سنوات
علاء عصام لـ صدى البلد : سأتقدم بتظلم إلى الأمانة العامة والمؤتمر العام ضد قرار فصلي من حزب التجمع
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

خروج محمود كمال الدين | نتيجة الحلقة قبل الأخيرة من دولة التلاوة .. فيديو

وداع المتسابق محمود كمال الدين
وداع المتسابق محمود كمال الدين
محمد شحتة

انتهت منذ قليل، الحلقة قبل الأخيرة من برنامج دولة التلاوة، والتي تم الإعلان فيها عن الفائزين في البرنامج وتضمنت خروج المتسابق محمود كمال الدين.

وجاءت نتيجة لجنة التحكيم للمتسابقين اليوم في برنامج دولة التلاوة على النحو التالي:

محمود كمال الدين: 270

أحمد محمد علي: 273

أشرف سيف: 272

محمد أحمد حسن: 271

محمد محمد كامل: 273

محمد القلاجي: 274

ودخل المتسابقان محمود كمال، وأحمد علي، في منافسة قرآنية في حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة.

وعقبت لجنة التحكيم على تلاوة المتسابقين، حيث قال الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف: الاتنين أفضل من بعض وهما أفضل من المراحل السابقة وقرائتهم جيدة وأحكامهم سليمة وحناجرهم ذهبية والنهاردة هما تاعبينا جامد.

وقال الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات الصوتية: انتوا الاتنين مش عارف مين اللي يطلع، أنا بفكر لا أحمد ولا محمود اللي يطلعوا وأنا اللي أطلع من الموضوع ده.

وأضاف القارئ طه النعماني: الاتنين حاجة تفوق الوصف ومفيش تعلق على التلاوة والأحكام، والشيخ أحمد خلع قلوبنا وبيفسر التلاوة وعايش النص والقصة.

