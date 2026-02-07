خروج محمود كمال الدين | نتيجة الحلقة قبل الأخيرة من دولة التلاوة .. فيديو

انتهت منذ قليل، الحلقة قبل الأخيرة من برنامج دولة التلاوة، والتي تم الإعلان فيها عن الفائزين في البرنامج وتضمنت خروج المتسابق محمود كمال الدين.

وجاءت نتيجة لجنة التحكيم للمتسابقين اليوم في برنامج دولة التلاوة على النحو التالي:

محمود كمال الدين: 270

أحمد محمد علي: 273

أشرف سيف: 272

محمد أحمد حسن: 271

محمد محمد كامل: 273

محمد القلاجي: 274

ودخل المتسابقان محمود كمال، وأحمد علي، في منافسة قرآنية في حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة.

وعقبت لجنة التحكيم على تلاوة المتسابقين، حيث قال الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف: الاتنين أفضل من بعض وهما أفضل من المراحل السابقة وقرائتهم جيدة وأحكامهم سليمة وحناجرهم ذهبية والنهاردة هما تاعبينا جامد.

وقال الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات الصوتية: انتوا الاتنين مش عارف مين اللي يطلع، أنا بفكر لا أحمد ولا محمود اللي يطلعوا وأنا اللي أطلع من الموضوع ده.

وأضاف القارئ طه النعماني: الاتنين حاجة تفوق الوصف ومفيش تعلق على التلاوة والأحكام، والشيخ أحمد خلع قلوبنا وبيفسر التلاوة وعايش النص والقصة.