الاتنين حاجة تفوق الوصف .. تعقيب لجنة التحكيم على المتسابقين في دولة التلاوة

دخل المتسابقان محمود كمال، وأحمد علي، في منافسة قرآنية في حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة.

وعقبت لجنة التحكيم على تلاوة المتسابقين، حيث قال الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف: الاتنين أفضل من بعض وهما أفضل من المراحل السابقة وقرائتهم جيدة وأحكامهم سليمة وحناجرهم ذهبية والنهاردة هما تاعبينا جامد.

وقال الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات الصوتية: انتوا الاتنين مش عارف مين اللي يطلع، أنا بفكر لا أحمد ولا محمود اللي يطلعوا وأنا اللي أطلع من الموضوع ده.

وأضاف القارئ طه النعماني: الاتنين حاجة تفوق الوصف ومفيش تعلق على التلاوة والأحكام، والشيخ أحمد خلع قلوبنا وبيفسر التلاوة وعايش النص والقصة.