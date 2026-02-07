تحكيم دولة التلاوة: محمد القلاجي «نجم».. وحافظ القرآن سفير يربح مع الله

أشاد أعضاء لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة» بأداء المتسابق محمد القلاجي خلال الحلقة الخامسة والعشرين، معتبرين أنه «نجم لا يمكن تجاهله»، وأكدوا أن تلاوته جميلة للغاية وأن أحكامه كانت دقيقة ومنضبطة.

وفي تعليق داعٍ، قال الشيخ جابر البغدادي إنّ «لا يوجد خاسر مع القرآن»، مشددًا على أن حافظ القرآن هو سفير له بين الناس، وأن على قارئ القرآن أن يحرص على هذه النعمة ويجعلها وسيلة لنشر الخير والرسالة.

من جانبه، شدد الداعية مصطفى حسني على فضل قراءة القرآن، موضحًا أن قراءة حرف واحد من كتاب الله تكسب القارئ عشر حسنات، وهو تقدير من الله لجهد العبد في التلاوة. وأضاف أن أعظم تجارة رابحة هي التجارة مع الله، مؤكدًا أن لا ربح أكبر من هذا الربح.