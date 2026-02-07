طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية غنية بالفوائد الغذائية الصحية

يعتبر طاجن السمان بالفريك من الأطباق المصرية التقليدية التي تجمع بين الطعم الغني والقيمة الغذائية العالية، فالسمان، هذا الطائر الصغير، يتميز بلحمه الطري وغناه بالبروتين، بينما الفريك يمنح الطبق نكهة مميزة وقوامًا شهيًا.

هذه الوصفة مناسبة لجميع المناسبات، سواء للعزومات أو كوجبة يومية صحية ولذيذة للعائلة، للشيف دينا على.

المكونات الأساسية لتحضير طاجن السمان بالفريك

لتحضير طاجن السمان بالفريك تحتاجين إلى:

2 سمانة متوسطة الحجم، منظفة ومقطعة

1 كوب فريك مغسول ومنقوع نصف ساعة

1 بصلة كبيرة مفرومة

3 فصوص ثوم مهروس

2 طماطم كبيرة مفرومة

1/4 كوب كزبرة خضراء مفرومة

1/4 كوب بقدونس مفروم

1/2 كوب مرقة دجاج أو ماء ساخن

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة كركم

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو سمن

ملح حسب الرغبة

خطوات التحضير بالتفصيل

1. تحمير السمان

ابدئي بتسخين الزيت أو السمن في طاجن مناسب أو مقلاة كبيرة. ضعي السمان على النار وحمريه على الجانبين حتى يأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا، مع الحرص على عدم الإفراط في التحريك حتى لا يتفتت اللحم. هذه الخطوة تعطي السمان نكهة مميزة وتساعد على إبقاء اللحم طريًا بعد الطهي.

2. إعداد الخضار

في نفس الطاجن، أضيفي البصل والثوم المهروس، وقلبي حتى يذبل البصل ويصبح شفافًا، مع انتشار رائحة الثوم المميزة. هذه الخطوة تمنح الطبق قاعدة غنية بالنكهات.

3. إضافة التوابل والطماطم

أضيفي الطماطم المفرومة، الكمون، الكزبرة الناشفة، الكركم، والفلفل الأسود. قلبي المكونات جيدًا لمدة 2–3 دقائق حتى تتجانس النكهات ويبدأ الطعم بالامتزاج مع البصل والثوم.

4. إضافة الفريك

أضيفي الفريك المنقوع مسبقًا إلى الطاجن وقلبي المكونات برفق لتختلط النكهات، مع الحرص على عدم سحق الفريك. الفريك هنا يضيف للطبق قوامًا لذيذًا ونكهة مميزة تضيف للسمان طابعًا شهيًا ومغذيًا.

5. إضافة السمان والمرقة

أعيدي السمان المحمر للطاجن، ثم صبي مرقة الدجاج أو الماء الساخن حتى يغطي المكونات تقريبًا. غطي الطاجن واتركيه على نار هادئة لمدة 35–40 دقيقة، حتى ينضج الفريك والسمان تمامًا ويمتص الفريك النكهات الغنية من الطاجن.

6. إضافة الأعشاب

قبل التقديم بـ5 دقائق، أضيفي الكزبرة والبقدونس المفرومين، ليمنح الطبق نكهة طازجة ولونًا جذابًا، ما يجعل المظهر النهائي أكثر شهية وجاذبية.

نصائح مهمة للحصول على أفضل طعم

استخدمي سمان طازج للحصول على لحمة طرية وغنية بالنكهة.

نقع الفريك قبل الطهي يقلل من فترة الطهي ويمنح الطاجن قوامًا متجانسًا.

يمكن إضافة بعض المكسرات المحمصة مثل الصنوبر أو اللوز لإضفاء لمسة فاخرة للطبق.

لتجنب فقدان نكهة السمان، لا تحركي الطاجن بكثرة أثناء الطهي، بل اتركي المكونات تتجانس ببطء.

طريقة التقديم

يقدم طاجن السمان بالفريك ساخنًا مباشرة من الطاجن، مع طبق جانبي من السلطة الخضراء أو الزبادي. كما يمكن تقديمه مع خبز طازج لامتصاص الصلصة الغنية بالنكهات. هذا الطبق لا يناسب فقط الأوقات العادية، بل يعتبر خيارًا ممتازًا للعزومات والمناسبات الخاصة، لما يحتويه من قيمة غذائية وطعم شهي.