اليوم .. محاكمة 10 متهمين في قضية الخلية الإعلامية

تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة اليوم في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، جلسة محاكمة 10 متهمين في القضية رقم 579 لسنة 2025، جنايات التجمع، والمعروفة بـ"الخلية الإعلامية".

محاكمة 10 متهمين في قضية الخلية الإعلامية

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال النصف الأول من 2020، تولى المتهمون من الأول وحتي السادس، قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، بان تولوا مسئولية اللجان الإعلامية للإخوان في الداخل والخارج.

ووجه للمتهمين من السابع وحتي العاشر تهم الانضمام إلى الجماعة موضوع الاتهام، ووجه للمتهم العاشر تهم تمويل جماعة إرهابية.