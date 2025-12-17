أهالي بشتيل ينقذون فتاة أشعلت النيران في جسدها

أشعلت فتاة النيران في نفسها في منطقة بشتيل بالجيزة ونجح الأهالي في إنقاذها قبل أن تلتهم النيران جسدها وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بإشعال فتاة النيران في نفسها، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الواقعة مدعمة بسيارة إسعاف وتبين العثور على فتاة مصابة بحروق في أنحاء متفرقة من الجسد بعدما أحاط الأهالي جسدها بـ"بطانية" لإخماد النيران قبل التهامها.

تم نقل الفتاة إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت مباحث الجيزة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة لبيان سبب ارتكاب الفتاة الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.