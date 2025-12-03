90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

تصدّر تريند موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو لسيدة تسقط من أعلى كوبري الدائري في بشتيل مدعومًا بتعليقات أن لصوصًا سرقوا حقيبة السيدة وتنمّروا عليها وأجبروها على القفز من أعلى الكوبري.

وتضمّن مقطع الفيديو ومدته 90 ثانية جلوس سيدة أعلى سور الطريق الدائري بمنطقة سلم أبو إسلام ببشتيل وبجوارها عدد من الشباب يبدو أنها تتحدث لهم ويقف أسفل الكوبري عشرات من الأشخاص يقومون بتصويرها لينتهي مقطع الفيديو بسقوطها من أعلى الكوبري وسط صرخات المتواجدين.

كما التقط الفيديو أحد الشباب أعلى الكوبري يردّد بعد سقوط السيدة: "دي حرامية.. حرامية".

وتضاربت التعليقات بين أن هؤلاء الشباب قاموا بسرقة حقيبتها وتنمروا عليها بينما ذكر آخرون أنه تبين في نهاية الأمر أن السيدة التي سقطت رجل يرتدي ملابس حريمي لكونه لصًا تتم مطاردته.

من جانبها تفحص الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو لبيان ملابساته وحقيقة الواقعة وجمع أقوال شهود العيان ومدى الإصابة التي لحقت بالسيدة أو ما اذا كانت فارقت الحياة.