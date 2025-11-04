شهيد الشهامة.. كواليس مقتل شاب أمام محل بيتزا في بشتيل.. صور

سيطرت حالة من الحزن على أهالي منطقة بشتيل بأوسيم بعد مقتل شاب تدخل لفض مشاجرة أمام بيتزا الحسن والحسين ليلقى مصرعه بطعنة نافذة اخترقت جسده.

تلقى قسم شرطة أوسيم بلاغًا من الأهالي بشأن وقوع مشاجرة أسفرت عن سقوط قتيل ومصاب.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث. وقد تبين أن الشاب محمد عاطف لقي مصرعه نتيجة إصابته بجروح نافذة أثناء تدخله لفض مشاجرة امام المطعم.

تم نقل جثة المجني عليه إلى ثلاجة الموتى المصاب الآخر إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، وجارٍ فحصها لتحديد هوية الجناة وملابسات الواقعة بالكامل، كما جرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وأطلق أهالي بشتيل هاشتاج بعنوان "حق محمد لازم يرجع-بشتيل" وآخر بعنوان "محمد -بشتيل- مسجد الرحمن" مطالبين بسرعة محاسبة المتهمين والقصاص للشاب الذي أطلقوا عليه "شهيد الشهامة".