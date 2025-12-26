الصومال يرفض الهجوم على سيادته باعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال

أعلن الصومال يوم الجمعة رفضه الهجوم المتعمد على سيادته من خلال اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال.

اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

وأكد الصومال عزمه على اتخاذ كافة التدابير الدبلوماسية والسياسية للدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه.

وأشار الصومال إلى أن إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من أراضيه ولا يمكن فصله أو التصرف فيه.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن الاعتراف الرسمي بما تسمي دولة جمهورية أرض الصومال المستقلة، في خطوة تاريخية تمثل أول اعتراف علني من دولة الاحتلال، إسرائيل، باستقلال الإقليم الواقع في القرن الأفريقي. كما وقع الجانبان اتفاقًا لتأسيس علاقات دبلوماسية كاملة تشمل تعيين سفراء وفتح سفارات في عواصم البلدين.

وجاء الإعلان بعد حوار طويل ومستمر بين الجانبين على مدار العام الماضي، كما أكد جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، في تغريدة على حسابه الرسمي في “إكس”.