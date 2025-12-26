إسرائيل تعترف رسمياً بـ "أرض الصومال" وتقيم علاقات دبلوماسية كاملة

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، عن الاعتراف الرسمي بما تسمي دولة جمهورية أرض الصومال المستقلة، في خطوة تاريخية تمثل أول اعتراف علني من دولة الاحتلال، إسرائيل، باستقلال الإقليم الواقع في القرن الأفريقي. كما وقع الجانبان اتفاقًا لتأسيس علاقات دبلوماسية كاملة تشمل تعيين سفراء وفتح سفارات في عواصم البلدين.

وجاء الإعلان بعد حوار طويل ومستمر بين الجانبين على مدار العام الماضي، كما أكد جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”، إذ كتب:

"سعدت بالتحدث قبل قليل مع رئيس جمهورية أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، في هذا اليوم المهم لكلا البلدين. خلال العام الماضي، وعلى أساس حوار واسع ومستمر، بدأت العلاقات بين إسرائيل وأرض الصومال تتبلور. وبعد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، وقعنا اليوم اتفاق الاعتراف المتبادل وإقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، والتي ستشمل تعيين السفراء وفتح السفارات."

وأضاف ساعر أن الجانبين سيعملان معًا لتعزيز العلاقات بين شعوبهما، والاستقرار الإقليمي، والازدهار الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه وجه وزارة الخارجية الإسرائيلية بالبدء الفوري في تنفيذ خطوات مؤسسية لعلاقات شاملة بين البلدين في مجالات متعددة.