الوزير: تصنيع الوحدات المتحركة للخط السادس للمترو بمصنع ألستوم ببرج العرب

التقى الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إيريك شوفالييه السفير الفرنسي والسيدة / ماجالي سيزانا، رئيس قسم الشئون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة للخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والصناعة بفرنسا لمتابعة آخر مستجدات مشروعات النقل المشتركة الجاري تنفيذها وذلك بحضور المهندس/ وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي و الدكتور / طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للانفاق والسفير/ أحمد رزق مستشار وزير النقل للتعاون الدولي والمهندس / وائل نعيم مساعد وزير النقل.

وفي بداية اللقاء أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والحكومة في البلدين والشعبين الصديقين، مشيداً بالتعاون المثمر والإيجابي بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في مختلف مشروعات النقل.

وتناول اللقاء سبل دعم التعاون في مجال التدريب المهني وتأهيل الكوادر البشرية، بما يسهم في إعداد عناصر فنية مدربة وفق أحدث النظم العالمية و جيل من المتخصصين المؤهلين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات النقل الحديثة، لاسيما أنظمة المترو والقطار الكهربائي الخفيف والسكك الحديدية بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية لتطوير منظومة النقل الحضري وجعلها أكثر كفاءة واستدامة لافتا إلى أن الوزارة لا تقبل إلا بأعلى معايير الكفاءة والانضباط في جميع قطاعاتها، و ان هذا التعاون يجب أن يكون نموذجًا يحتذى به في إعداد وتدريب العاملين وفقًا للمعايير العالمية.

وأكد الوزير أن تطوير العنصر البشري يأتي في صدارة أولويات الوزارة، باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح منظومة النقل الحديثة، واكد الوزير على أهمية أن يسهم هذا المركز في دعم مشروعات النقل الحديثة، وأن يُخرّج أجيالًا من الكفاءات القادرة على التشغيل والإدارة والصيانة بكفاءة عالية، وبروح المسؤولية والانضباط التي تليق بمكانة مصر الدولية الكبيرة.

وبحث الجانبان آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات النقل المشتركة مثل توطين صناعة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي من خلال التعاون مع شركة الستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي ضخم بمدينة برج العرب على مساحة 40 فدان لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مهمات مزلقانات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية....) بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة مترو – ترام LRT - مونوريل – قطار سريع.

وكذلك تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، حيث اكد الوزير أهمية تنفيذ هذا المشروع الذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة، وسيمتد في مرحلته الثانية إلى القاهرة الجديدة ويربط مع القطار السريع في محطة محمد نجيب، ومع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس بشارع التسعين الجنوبي كما تم التأكيد على عقد لقاءات مكثفة بين الجانبين خلال الفترة القادمة لسرعة البدء في تنفيذ المشروعين وفقاً للجدول المخطط والمتفق عليه من الجانبين كما تم التأكيد على انتاج الوحدات المتحركة وأنظمة الاتصالات والسيطرة والتحكم للخط السادس للمترو ( الخصوص / المعادي ) في مصنع اليستوم ببرج العرب.

ومن جانبه أكد / إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة النقل، وأن حكومة بلاده حريصة على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف مجالات النقل، ودعم برامج التدريب المهني وفي مجال السكك الحديدية وتنمية وتطوير الموارد البشرية المصرية وفرنسا مهتمة بهذا الامر بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

أعربت ماجالي سيزانا، رئيس قسم الشئون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة للخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والصناعة عن سعادتها للمشاركة في هذا اللقاء وعلى التعاون القائم منذ عام 1984 في مجال السكك الحديدية مؤكدة على الاستعداد التام التعاون في مجال التدريب المهني وفي مجال السكك الحديدية وأن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والحكومة الفرنسية بتنفيذ مشروعات السكك الحديدية بالتعاون مع الجانب المصري وأن مثل هذه المشروعات ستساهم في جذب عدد كبير من الشركات الفرنسية للعمل في السوق المصري وتوطين صناعة السكك الحديدية وأنها ستتابع بشكل مكثف هذا الملف الهام الذي يحظى بأهمية كبيرة من الجانبين.