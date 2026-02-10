وزير الخارجية: السنغال شريك استراتيجي لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن زيارة وزير الخارجية السنغالي لمصر تأتي في توقيت مهم، وتعبر عن الزخم الذي تتميز به العلاقات المصرية السنغالية، متابعا: زيارة وزير الخارجية السنغالي لمصر فرصة مهمة لتوثيق العلاقات بين البلدين.

واضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع نظيره السنغالي شيخ نيانج، أننا عقدنا مباحثات بناءة، تم التشديد خلالها على عمق العلاقات بين البلدين.

وأكد أن السنغال تعد شريك استراتيجي مهم لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا، موضحا أنه تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

كان وزير خارجية السنغال الشيخ نينغ ، قد ​استقبل بمقر إقامته بالقاهرة الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، في لقاء رفيع المستوى استهدف بحث آفاق التعاون الصناعي المشترك وسبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية لتعميق الوجود في الأسواق الإفريقية.

و​شهد اللقاء مناقشات مستفيضة حول الفرص الاستثمارية الواعدة في السنغال، حيث استعرض الدكتور الجبلي قدرات القطاع الصناعي المصري في عدة مجالات حيوية، أبرزها: ​البنية التحتية ومواد البناء: الاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة في المشروعات القومية الكبرى، و​الصناعات الدوائية: بحث سبل توطين صناعة الدواء ونقل التكنولوجيا المصرية للسنغال، و​الصناعات الكيماوية والغذائية: تلبية احتياجات السوق السنغالي بمنتجات مصرية ذات جودة عالية وتنافسية.