نتنياهو: سأعرض على ترامب مبادئ للتفاوض مع إيران

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو - قبل توجهه إلى واشنطن: “سأعرض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبادئ للتفاوض مع إيران”.

وأضاف نتنياهو: “الملف الإيراني هو أساس المحادثات المرتقبة مع ترامب، وسأناقش معه أيضا التطورات في غزة”.

ويغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، الثلاثاء، في زيارة قصيرة إلى الولايات المتحدة وسيلتقي خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار أعضاء إدارته يوم الأربعاء.

ويصف مسئولون إسرائيليون الاجتماع بأنه "جلسة لتحديد استراتيجية"، ما يعني أنه سيركز ليس فقط على المفاوضات الأمريكية الإيرانية نفسها، بل أيضاً على ما سيحدث في حال فشل المحادثات، بما في ذلك مناقشة احتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية.

ويرافق نتنياهو في الزيارة إلى واشنطن سكرتيره العسكري، اللواء رومان جوفمان، والقائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي، جيل رايش.

وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، خلال زيارته إلى أرمينيا، إنه لا توجد خطوط حمراء في هذه المرحلة، لكن ترامب يسعى إلى اتفاق واسع وشامل.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي: "إذا كانت هناك خطوط حمراء في المحادثات مع إيران، فسيكون ترامب هو من يحددها. إنه يريد اتفاقاً ذا مغزى. والتوصل إلى اتفاق مع إيران سيعود بالنفع على الجميع".

في غضون ذلك، وجّهت الولايات المتحدة تحذيراً للسفن التي ترفع العلم الأمريكي بضرورة الابتعاد قدر الإمكان عن المياه الإقليمية الإيرانية أثناء عبورها مضيق هرمز، خشيةً من أي استفزازات محتملة من طهران.

في الوقت نفسه، تُشدّد إيران مواقفها فقد صرّح محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بأن إيران قد توافق على تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم في مخزونها إلى 60% مقابل الرفع الكامل لجميع العقوبات.

ومن المتوقع أن يصل علي لاريجاني، مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي، إلى عُمان اليوم، الثلاثاء، لمواصلة المحادثات بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية يوم الأحد أن الإدارة الأمريكية أبلغت إيران أنها تتوقع وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد الإيراني إلى الاجتماع المقبل "بمضمون جوهري"، وذلك وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر.

والتقى مبعوثا الرئيس ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في عُمان يوم الجمعة مع وزير الخارجية الإيراني عراقجي ومسئولين كبار آخرين، إلى جانب قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر.