لنظر التعديل الوزاري.. مجلس النواب يعقد جلسته العامة في الرابعة عصرا

عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث يعقد مجلس النواب جلسته العامة في الرابعة عصر اليوم، بتوقيت القاهرة، للنظر في التعديل الوزاري.

وقالت شيرين مجدي، مراسلة "إكسترا نيوز" من مجلس النواب، في وقت سابق ، إنه في تمام الواحدة ظهر اليوم سيشهد مجلس النواب جلسة عامة برئاسة المستشار هشام بدوي، لنظر أمر مهم حسب الرسالة التي تلقاها أعضاء المجلس من الأمانة العامة لمجلس النواب والتي يرأسها المستشار أحمد مناع، إلا أنه تم تأجيل الجلسة للرابعة عصرا .

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن النواب يتوافدون في الوقت الحالي على قاعة المجلس استعدادا للجلسة العامة التي دعا لها رئيس مجلس النواب.