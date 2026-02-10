هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

يعد التمر من الاسياسيات لشهر رمضان الكريم للافطار عليه كما وصنا النبى صلى الله عليه وسلم ، ويحتوي التمر على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران غذائيان أساسيان لنمو صحي للعظام، على سبيل المثال، يرتبط الحصول على مستويات كافية من الكالسيوم بتكوين العظام بشكل سليم وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.





فوائد تناول التمر

- يقضي على الطفيليات ويقتل الدود.

- مقوي للكبد.

- من أكثر الثمار تغذية للبدن.

- يحتوي على مواد كربوهيدراتية، دهون، مواد سكرية، أملاح معدنية، وفيتامينات أ، ب1، ب2، ج.

- غني بالحديد والفسفور والبوتاسيوم والكبريت والمنجنيز والنحاس والكالسيوم والمغنسيوم والكلورين.

فوائد صحية للتمر

- يحفظ رطوبة العين وبريقها.

- يمنع جحوظ العين ويكافح الغشاوة.

- يقوي الرؤية وأعصاب السمع.

- يهدئ الأعصاب ويحارب القلق العصبي.

- ينشط الغدة الدرقية.

- يلين الأوعية الدموية.

- يرطب الأمعاء وينظف الكبد ويغسل الكلى.

فوائد منقوع التمر

- مفيد للسعال والالتهاب الشعبي والبلغم.

- يعدل حموضة الدم التي تسبب حصوات الكلى والمرارة والنقرس والبواسير وارتفاع ضغط