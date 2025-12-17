فوائد التمر للأطفال.. غني بفيتامينات ماتخطرش على بالك

يعد التمر من المواد المفيدة للصحة ويمكن تقديمها للاطفال للمساعدة على تقوية صحتهم وبناء جسمهم بشكل أفضل.

ووفقا لما جاء فى موقع هيلث نعرض لكم فوائد التمر للأطفال.

تنظيم مستوى السكر في الدم



لا يؤثر تناول التمر بشكل كبير على مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم لأن التمر له مؤشر جلايسيمي منخفض (GI).



يقيس المؤشر الجلايسيمي مدى سرعة رفع الأطعمة لمستوى السكر في الدم أما الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، مثل التمر، فترفع مستوى السكر في الدم ببطء.







تحسين صحة الجهاز الهضمي

تُساعد الألياف على تنظيم حركة الأمعاء ، مما يدعم صحة الجهاز الهضمير و ينصح الخبراء النساء بتناول 25 جحرامًا من الألياف يوميًا، بينما يستهلك الرجال 38 جرامًا و توفر ثلاث حبات من تمر المجدول منزوع النوى 4.8 جرامات من الألياف ، أي ما يعادل 13-19% من الكمية اليومية الموصى بها.





توفير العناصر الغذائية

توفر حبة تمر مجدول منزوعة النواة كميات صغيرة من مجموعة واسعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك:



الكالسيوم : يساعد هذا العنصر الغذائي الأوعية الدموية والعضلات على الانقباض والتمدد، ويساعد على بناء عظام وأسنان قوية، ويفرز الهرمونات.



المغنيسيوم: يساعد هذا المعدن في وظائف العضلات والأعصاب، ويحافظ على انتظام ضربات القلب، ويعزز قوة العظام، ويدعم جهاز المناعة.



البوتاسيوم : تحتوي تمرات المجدول، مقارنةً بالموز، على نسبة بوتاسيوم أعلى و يعمل البوتاسيوم على طرد الفضلات من الخلايا ونقل العناصر الغذائية إليها.



الزنك: يساعد هذا العنصر الغذائي على تكسير الكربوهيدرات التي يستخدمها جسمك للحصول على الطاقة، ويعزز التئام الجروح، ويقوي جهاز المناعة، ويدعم نمو الخلايا.





غني بمضادات الأكسدة



التمر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي، كما أنه يتمتع بخصائص مضادة للفطريات وتشمل مضادات الأكسدة الموجودة في التمر ما يلي:



الكاروتينات

البوليفينولات، مثل الأحماض الفينولية، والإيزوفلافونات، والليغنانات، والفلافونويدات

الستيرولات





دعم صحة القلب



تشير بعض الأدلة إلى أن المحتوى العالي من البوليفينولات في التمر قد يفيد صحة القلب والبوليفينولات هي مركبات نشطة بيولوجيًا توجد بشكل طبيعي في النباتات.

تساعد البوليفينولات الموجودة في التمر على رفع مستوى الكوليسترول الجيد (HDL) وخفض مستوى الكوليسترول الكلي، وكلاهما يؤثر بشكل كبير على خطر الإصابة بأمراض القلب.

