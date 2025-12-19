عمرو ناصر يرفض طلب الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور عن وجود مقترح داخل نادي الزمالك يقضي بخروج المهاجم عمرو ناصر على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

ويأتي هذا المقترح في إطار سعي النادي لإعادة ترتيب صفوف الفريق ومنح بعض اللاعبين فرصة المشاركة بشكل أكبر خارج القلعة البيضاء.

موقف اللاعب من الرحيل المؤقت

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته في برنامج ستاد المحور، أن عمرو ناصر أبدى رفضه لفكرة الإعارة، مؤكدًا تمسكه بالاستمرار مع الزمالك خلال المرحلة الحالية. ويرى اللاعب أن خروجه على سبيل الإعارة لن يكون الحل الأمثل في هذا التوقيت، خاصة أنه لم يحصل بعد على الفرصة الكاملة لإثبات إمكانياته مع الفريق الأول.

رغبة في إثبات الذات

وأشار الغندور إلى أن عمرو ناصر يتمتع بحماس كبير للبقاء والمنافسة داخل صفوف الزمالك، حيث يطمح في الحصول على دقائق لعب أكثر خلال المباريات المقبلة. ويؤمن اللاعب بقدرته على تقديم الإضافة الهجومية المطلوبة، حال منحه الثقة والمشاركة بشكل منتظم.

الفرصة لم تأتِ بعد

وأكد الإعلامي أن اللاعب يشعر بأن مشاركاته السابقة لم تكن كافية للحكم على مستواه الحقيقي، وهو ما يدفعه للإصرار على البقاء وعدم التفكير في الرحيل المؤقت. كما يرى أن الاستمرار مع الفريق يمنحه فرصة أفضل للتطور والانسجام مع زملائه وتنفيذ أفكار الجهاز الفني.

القرار الأقرب حتى الآن

واختتم خالد الغندور حديثه بالتأكيد، أن كل المؤشرات الحالية ترجّح بقاء عمرو ناصر مع الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري. ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الفني قراره النهائي خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة اللاعب الواضحة في القتال من أجل حجز مكان أساسي داخل الفريق وإثبات نفسه بقميص القلعة البيضاء



