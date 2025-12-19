أمريكا تفرض عقوبات على 29 سفينة تابعة لـ أسطول الظل الإيراني

اتخذت الولايات المتحدة، اليوم، إجراءات لفرض عقوبات على 29 سفينة والشركات التي تديرها، وذلك في إطار استهداف واشنطن لـ"أسطول الظل" الإيراني، والذي تقول إنه يستخدم لتصدير النفط والمنتجات البترولية الإيرانية.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستفرض عقوبات على 29 سفينة تابعة لأسطول الظل، متورطة في نقل النفط الإيراني ومشتقاته سرًا بمئات الملايين من الدولارات، ويُقيد هذا الإجراء قدرة إيران "على تصدير النفط ومشتقاته عبر آليات ملتوية ومُخادعة".



وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ المذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي، التي تُوجه بممارسة أقصى الضغوط على النظام الإيراني لحرمانه من العائدات التي تمول أنشطته المُزعزعة للاستقرار.

وأضافت: "لن نتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لدينا لمواجهة من يُسهلون تجارة النفط غير المشروعة لإيران".