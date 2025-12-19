شركة تيك توك توقع اتفاقية لبيع نسختها في الولايات المتحدة

أفاد موقع أكسيوس بأن تطبيق تيك توك، وقع اتفاقية لبيع نسخته الأمريكية إلى مشروع مشترك يسيطر عليه مستثمرون أمريكيون.

وفي وقت سابق، كشفت منصة تيك توك عن تقرير انفاذ إرشادات المجتمع للربع الثاني من عام 2025، والذي يسلّط الضوء على جهودها المتواصلة في تعزيز بيئة رقمية آمنة وشاملة لمجتمع تيك توك على مستوى العالم.

وحذفت المنصة 18,998,721 فيديو مخالفًا لإرشادات المجتمع خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025، في كل من مصر والعراق ولبنان والإمارات والمغرب، ضمن الإشراف على المحتوى والتدقيق التي تنفذها المنصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لترسيخ بيئة رقمية آمنة.

وفيما يتعلق بمحتوى البث المباشرLIVE، واصلت تيك توك تعزيز حمايتها لسلامة المحتوى، حيث أوقفت أكثر من 36.7 مليون بث مباشر مخالف على مستوى العالم خلال الربع الثاني من العام، في الربع الثاني من عام 2025 وحده، حظرت تيك توك 1,331,424 من مضيفي البث المباشر، وأوقفت بشكل استباقي أكثر من 2,999,268 بث مباشر في كل من مصر، والإمارات، والعراق، ولبنان، والمغرب.



أزالت منصة تيك توك 2,930,606 فيديو خلال الربع الثاني من 2025 في مصر، لانتهاكها إرشادات المجتمع، وحققت معدل إزالة استباقي بنسبة 99.6%، حيث تم رصد المحتوى المخالف وحذفه قبل أن يبلغ عنه المستخدمون، حيث تم إزالة 95.8% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة، بالإضافة إلى إزالة مقاطع الفيديو القصيرة المخالفة، كما حظرت تيك توك أيضاً 524,168 مضيف بث مباشر وأوقفت 1,189,411 بثًا مباشرًا لانتهاكهم إرشادات المجتمع.