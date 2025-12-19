تميم بن حمد: بطولة كأس العرب جسدت الأخوة والاحترام بين الأشقاء

احتفل تميم بن حمد أمير قطر بنجاح بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر.

وكتب تميم عبر حسابه الشخصي على إكس: "فخورون بما تميزت به بطولة كأس العرب من تنظيم محكم وأداء رياضي متألق، وما جسدته من مشاعر الأخوة والاحترام. مبروك للمنتخب المغربي الفوز باللقب وللمنتخب الأردني الوصافة، آملين أن تظل هذه المناسبة الكروية جامعةً لكل الأشقاء العرب.

نجح منتخب المغرب في التتويج ببطولة كأس العرب قطر 2025 بعد الفوز على منتخب الأردن بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين في نهائي بطولة كأس العرب 2025، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.