جلبت المتعة.. إنفانتينو يشيد بتنظيم قطر لبطولة كأس العرب 2025

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بتنظيم دولة قطر لبطولة كأس العرب 2025 والتي توج بها منتخب المغرب على حساب نظيره الأردني في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب لوسيل، الخميس.



وحصل المغرب في وقت سابق على لقب البطولة، للمرة الثانية، عقب تغلبه على المنتخب الأردني في نهائي البطولة بنتيجة 3-2، مباراة مثيرة امتدت للأشواط الإضافية.

وقال إنفانتينو في بيان صحفي: "المغرب أبطال العالم العربي بعد فوزٍ مثير بالعودة على منتخب الأردن، في مباراة جلبت المتعة لـ 84,517 مشجعًا شغوفًا في ملعب لوسيل".

وتابع: "كان رائعاً أن نكون بصحبة أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني؛ وسمو ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني؛ والشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني؛ ووزير الرياضة، ووزير الرياضة السعودي عبدالعزيز بن تركي الفيصل وآخرين، في هذه الأمسية الرائعة".

ووجه إنفانتينو الشكر الكبير إلى الاتحاد القطري لكرة القدم بقيادة جاسم راشد البوعينين، على تنظيم بطولة رائعة جمعت الدول العربية ومنحت الجماهير متعة كبيرة.