ترامب: الرئيس السيسي صديقي وأرغب في لقائه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى فلوريدا "لم أحدد موعداً للقاء معه، لكنه يريد أن يلتقي بي".



وأضاف الرئيس دونالد ترامب قائلاً: "لم أحدد موعداً للقاء معه، لكنه يرغب في لقائي"،و جاء هذا التصريح بعد إعلان رغبته في استضافة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاء تصريح ترامب خلال مؤتمر صحفي سُئل خلاله عما إذا كان الرئيس السيسي سيأتي إلى الولايات المتحدة، أجاب: "إنه صديق لي، وأود أن ألتقي به أيضاً".

يذكر أن الرئيس السيسي التقى نظيره الأمريكي في أكتوبر الماضي، خلال قمة السلام التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، بحضور قادة العالم للتوقيع على اتفاق السلام الذي أنهى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكشف الرئيس الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يريد أن يلتقي بي، لكننا لم نحدد الموعد، مشيرا إلى أنه على الأرجح سيلتقي به في فلوريدا.

ترامب يوبخ نتنياهو



يذكر أن ترامب وجه إهانات مباشرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي قبل اغتيال القيادي البارز في حركة حماس، رائد سعد، واصفا ما حدث بأنه “سيل من الشتائم”، خصوصا أن تلك الخطوة فجرت غضبا واسعا داخل الإدارة الأمريكية، واعتُبرت خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح الكاتب الإسرائيلي ناحوم برنيا، في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن ترامب عبر بلهجة حادة عن استيائه من العملية، مؤكدا أن الاغتيال لم يكن منسقا مسبقا مع واشنطن، ما اعتبرته الإدارة الأمريكية تصرفا يعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية الخاصة بقطاع غزة، والمقرر أن تكون محور المحادثات بين نتنياهو وترامب في نهاية الشهر الجاري.