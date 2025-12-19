قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر يخوض أول تدريب في المغرب استعدادا لمواجهة زيمبابوي بأمم أفريقيا
ترامب: الرئيس السيسي صديقي وأرغب في لقائه
ألقوا البطاطس والبيض على البرلمان الأوروبي.. مزارعو أوروبا يشعلون بروكسل
مدحت شلبي يقود مبادرة صلح بين حلمي طولان وحسام حسن
سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-12-2025
6 أعراض للاكتئاب تزيد خطر الإصابة بالخرف .. احترس منها
الأنبا باسيليوس يترأس اليوم الروحي لخدام التعليم المسيحي بالإيبارشية
حلمي طولان: هذه أسباب عدم التنسيق مع حسام حسن.. وهؤلاء رفضوا المنتخب الثاني
غالي علي جداً .. يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي
سوري يحمل الجنسية الأسترالية.. بطل عملية سيدني يتلقى تهديدات بالقتل
إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي بالشرقية
الإفتاء: استطلاع هلال شهر رجب 2025 السبت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب: الرئيس السيسي صديقي وأرغب في لقائه

الرئيس السيسي و ترامب
الرئيس السيسي و ترامب
فرناس حفظي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى فلوريدا "لم أحدد موعداً للقاء معه، لكنه يريد أن يلتقي بي".


وأضاف الرئيس دونالد ترامب قائلاً: "لم أحدد موعداً للقاء معه، لكنه يرغب في لقائي"،و جاء هذا التصريح  بعد إعلان رغبته في استضافة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاء تصريح ترامب خلال مؤتمر صحفي سُئل خلاله عما إذا كان الرئيس السيسي سيأتي إلى الولايات المتحدة، أجاب: "إنه صديق لي، وأود أن ألتقي به أيضاً".

يذكر أن الرئيس السيسي التقى نظيره الأمريكي في أكتوبر الماضي، خلال قمة السلام التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، بحضور قادة العالم للتوقيع على اتفاق السلام الذي أنهى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكشف الرئيس الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يريد أن يلتقي بي، لكننا لم نحدد الموعد، مشيرا إلى أنه على الأرجح سيلتقي به في فلوريدا.

ترامب يوبخ نتنياهو


يذكر أن ترامب وجه إهانات مباشرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي قبل اغتيال القيادي البارز في حركة حماس، رائد سعد، واصفا ما حدث بأنه "سيل من الشتائم"، خصوصا أن تلك الخطوة فجرت غضبا واسعا داخل الإدارة الأمريكية، واعتُبرت خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح الكاتب الإسرائيلي ناحوم برنيا، في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن ترامب عبر بلهجة حادة عن استيائه من العملية، مؤكدا أن الاغتيال لم يكن منسقا مسبقا مع واشنطن، ما اعتبرته الإدارة الأمريكية تصرفا يعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية الخاصة بقطاع غزة، والمقرر أن تكون محور المحادثات بين نتنياهو وترامب في نهاية الشهر الجاري.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فلوريدا ترامب

أميرة فتحي وعاطف عبداللطيف بندوة الفن والسياحة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي

