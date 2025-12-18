الناس يتوسلون إلي.. قرار مفاجئ من ترامب بشأن الماريجوانا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس أمرا تنفيذيا يعيد تصنيف الماريجوانا كدواء أقل خطورة - وهي خطوة من المتوقع أن تُخفف القيود بحيث يصبح شراؤها وبيعها أسهل، وتمهد الطريق لمزيد من الأبحاث حول الأغراض الطبية للماريجوانا في انتصار لصناعة القنب.

قرار ترامب بشأن الماريجوانا

وأعلن الرئيس ترامب: "يسرني اليوم أن أعلن أنني سأوقع أمراً تنفيذياً لإعادة تصنيف الماريجوانا من مادة خاضعة للرقابة من الجدول 1 إلى مادة خاضعة للرقابة من الجدول 3... هناك أناس يتوسلون إليّ للقيام بذلك، أناس يعانون من ألم شديد"، بحسب ما أفادت به شبكة فوكس نيوز.

لقاء الرئيسين ترامب والسيسي

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صديق له ويرغب في استضافته.

وجاء تصريح ترامب خلال مؤتمر صحفي سُئل خلاله عما إذا كان الرئيس السيسي سيأتي إلى الولايات المتحدة، أجاب: "إنه صديق لي، وأود أن ألتقي به أيضاً".

يذكر أن الرئيس السيسي التقى نظيره الأمريكي في أكتوبر الماضي، خلال قمة السلام التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، بحضور قادة العالم للتوقيع على اتفاق السلام الذي أنهى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.