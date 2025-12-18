بورجوس يفجر مفاجأة مدوية ويقصي خيتافي من كأس ملك إسبانيا

فجر فريق بورجوس، الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني، مفاجأة كبيرة بعدما أطاح بمضيفه خيتافي من بطولة كأس ملك إسبانيا، عقب فوزه بنتيجة 3-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الخميس ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

وبادر خيتافي بالتسجيل أولًا عن طريق أليكس سانكريز في الدقيقة 32، إلا أن بورجوس تمكن من إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، بعدما سجل ديفيد جونزاليس هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، واصل بورجوس تفوقه وفرض سيطرته على مجريات اللقاء، حيث نجح إينيجو كوردوبا في تسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 57 و73 على الترتيب، ليؤكد فوز فريقه ويضمن بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

وبهذا الانتصار، يواصل بورجوس مشواره في كأس ملك إسبانيا، محققًا واحدة من أبرز مفاجآت الدور، فيما ودّع خيتافي البطولة مبكرًا رغم تقدمه في النتيجة خلال الشوط الأول.

وشهدت المباراة أداءً قويًا من لاعبي بورجوس، الذين استغلوا الفرص المتاحة ونجحوا في قلب الطاولة على منافسهم، ليحصد الفريق فوزًا ثمينًا يعزز طموحاته في المسابقة.