محافظات

انتخابات النواب.. مؤشرات أولية للحصر العددي لدائرة الزقازيق بالشرقية

محمد الطحاوي

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى، ومقرها قسم أول الزقازيق في محافظة الشرقية عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 927 ألفا و260 مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 118 ألفا و668 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 113 ألفا و154 صوتا، بينما الأصوات الباطلة بلغت 5514 صوتا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تقدم المرشح لطفي شحاتة، عن حزب مستقبل وطن، حيث حصل على 71 ألفا و214 صوتا، والمرشح محمد الصالحي، عن حزب مستقبل وطن، حصل على 67 ألفا و324 صوتا، والمرشح كامل الرشيدي، مستقل، حصل على 61 ألفا و11 صوتا، والمرشح عادل عفيفي، عن حزب مستقبل وطن، حصل على 57 ألفا و324 صوتا، مقابل حصول المرشحين إيمان خضر، عن حزب حماة الوطن، حصلت على 54 ألفا و928 صوتا، ومروة هاشم، مستقلة، على 48 ألفا و462 صوتا، وعبدالله عوض، عن حزب النور، على 46 ألفا و351 صوتا، وخالد بشر، مستقل، على 46 ألفا و351 صوتا.

مجلس النواب الشرقية محافظة الشرقية

