سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

يواصل عدد كبير من المواطنين متابعة سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تصاعد الاهتمام بالبحث عن أنسب توقيتات الشراء، وهو ما يعكس استمرار مكانة المعدن الأصفر كأحد أهم أوعية الادخار والاستثمار الآمن داخل السوق المحلي، خاصة مع التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.

ذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

شهدت محلات الصاغة استقرارا نسبيا في متوسط أسعار الذهب، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24 سجل 6600 جنيه للبيع و6575 جنيها للشراء.

عيار 22 بلغ 6050 جنيها للبيع و6030 جنيها للشراء.

عيار 21 سجل 5775 جنيها للبيع و5755 جنيها للشراء.

عيار 18 بلغ 4950 جنيها للبيع و4935 جنيها للشراء.

عيار 14 سجل 3850 جنيها للبيع و3835 جنيها للشراء.

عيار 12 بلغ 3300 جنيه للبيع و3290 جنيها للشراء.

سعر الأونصة سجل 205285 جنيها للبيع و204570 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب بلغ 46200 جنيه للبيع و46040 جنيها للشراء.

سعر الأونصة بالدولار سجل 4332.36 دولار.

سعر الذهب في مصر

تشهد أسعار الذهب حالة من الترقب والحذر بالتزامن مع التطورات الاقتصادية الراهنة، في الوقت الذي يواصل فيه عيار 21 تصدره لقائمة الأعيرة الأكثر تداولا داخل محلات الصاغة، باعتباره الخيار الادخاري الأكثر انتشارا بين الأسر المصرية، لما يتمتع به من توازن سعري وحجم طلب مرتفع.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، أهمية الذهب باعتباره ملاذا آمنا ومخزنا حقيقيا للقيمة، خاصة خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق، مشيرا إلى أن تسعير الذهب يتم عالميا بالدولار، وهو ما يجعل سعره في السوق المصري مرتبطا بشكل مباشر بحركة الأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه.

وأوضح أن الاستثمار في صناديق الذهب يعد من الوسائل الفعالة للتحوط من تراجع قيمة العملة المحلية، باعتباره أصلا يحظى بإجماع واسع داخل الأسواق العالمية.

تأثير السعر العالمي على السوق المحلي

يتأثر سوق الذهب في مصر بشكل مباشر بالسعر العالمي للمعدن النفيس، حيث ينعكس أي ارتفاع في بورصات الذهب الدولية على الأسعار المحلية بصورة فورية، ما يؤدي إلى تقلبات لحظية يشعر بها كل من التجار والمستهلكين.

ويشهد سوق الذهب حالة من التذبذب المستمر بين الارتفاع والانخفاض، إلا أن الاتجاه العام خلال الأيام الماضية يشير إلى ميل نحو الصعود، في ظل استمرار الضغوط العالمية.

وتشير المؤشرات إلى أن مواصلة ارتفاع الأسعار العالمية قد تقود إلى زيادات جديدة في سعر الذهب داخل السوق المحلي، خاصة في حال تجاوز الأونصة مستوياتها الحالية.

سعر الذهب

الذهب في البورصات العالمية

سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال تعاملات أمس الخميس، متأثرة بإشارات تيسيرية من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي الأميركي، إلى جانب قوة الدولار، وذلك قبيل صدور بيانات اقتصادية جديدة.

وحافظ مؤشر الدولار الأمريكي على مكاسبه الأولية بعد أن لامس أعلى مستوى له في أسبوع، ما حد من صعود سعر المعدن الأصفر المقوم بالدولار.

وفي هذا السياق، صرح محافظ الاحتياطي الفدرالي كريستوفر والر لشبكة CNBC بأنه سيؤكد على أهمية استقلالية البنك المركزي، مشيرا إلى أن الفدرالي لا يزال يمتلك مساحة لخفض أسعار الفائدة في ظل تباطؤ سوق العمل.

وأظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.6% خلال نوفمبر، متجاوزا توقعات المحللين التي بلغت 4.4%، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021.

وعلى مستوى التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% لتسجل 4365.3 دولار للأونصة، كما انخفض سعر التسليم الفوري بنسبة 0.1% ليسجل 4335.8 دولار للأونصة.