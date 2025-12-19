ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 بنحو 25 جنيها للجرام في محلات الصاغة، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 نحو مستوى جديد للبيع، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 46200 جنيهًا للبيع و 46040 جنيهًا للشراء.

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21

عيار 24: 6600 جنيه للبيع – 6575 جنيه للشراء

عيار 22: 6050 جنيه للبيع – 6030 جنيه للشراء

عيار 18: 4950 جنيه للبيع – 4935 جنيه للشراء

عيار 14: 3850 جنيه للبيع – 3835 جنيه للشراء

عيار 12: 3300 جنيه للبيع – 3290 جنيه للشراء

عيار 21: 5775 جنيه للبيع – 5755 جنيه للشراء

الأونصة: 205285 جنيه للبيع – 204570 جنيه للشراء

الجنيه الذهب: 46200 جنيه للبيع – 46040 جنيه للشراء

الأونصة بالدولار: 4325.45 دولار

أسعار أعيرة الذهب اليوم

سجل الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء، سعرًا بلغ 6600 جنيه للبيع و6575 جنيهًا للشراء. أما الذهب عيار 22 فقد وصل إلى 6050 جنيهًا للبيع و6030 جنيهًا للشراء.

الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، سجل 5775 جنيهًا للبيع و5755 جنيهًا للشراء. في حين بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 4950 جنيهًا للبيع و4935 جنيهًا للشراء.

وسجل الذهب عيار 14 سعر 3850 جنيهًا للبيع و3835 جنيهًا للشراء، بينما جاء الذهب عيار 12 عند 3300 جنيه للبيع و3290 جنيهًا للشراء.

الأونصة الذهبية سجلت 205285 جنيهًا للبيع و204570 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعرها بالدولار 4325.45 دولار. أما الجنيه الذهب فقد سجل 46200 جنيهًا للبيع و46040 جنيهًا للشراء.