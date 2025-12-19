قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرص تدريب عملي داخل المعامل البحثية في فرنسا.. تفاصيل

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن التعاون البحثي بين مصر وفرنسا يُعد أحد المسارات المهمة لدعم الباحثين المصريين، مشيرًا إلى أن برامج التدريب الخارجي تُوفر فرصًا متميزة للاطلاع على أحدث التقنيات، وبناء شراكات علمية تسهم في تطوير القدرات البحثية وتعزيز التنافسية الدولية للباحثين المصريين.

البرامج الدولية للتدريب البحثي تُسهم في رفع كفاءة الباحثين المصريين وتعزيز الشراكات العلمية مع الدول الصديقة

في هذا الإطار، تعلن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع السفارة الفرنسية بمصر عن فتح باب التقدم للنداء الثاني عشر من برنامج أبحاث ما بعد الدكتوراه، والذي يهدف إلى إتاحة فرص تدريب عملي داخل المعامل البحثية في فرنسا، بما يعزز التعاون بين البلدين في مجالات علمية وتطبيقية ذات أولوية مشتركة تشمل الطاقة، والزراعة، والأبحاث الصحية والطبية (الغرض البحثي فقط)، وعلوم الأرض والفضاء، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والرياضيات، وعلوم الهندسة، والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب، وعلوم البيانات، وتقنيات الاتصال، والتكنولوجيا الحيوية، والنانوتكنولوجي.

ويتضمن البرنامج إقامة لمدة ستة أشهر تشمل تغطية تكاليف تذاكر السفر والإقامة والتأمين الطبي، بهدف تمكين الباحثين المصريين من الاستفادة من الخبرات المتقدمة داخل المؤسسات البحثية الفرنسية. كما يشترط البرنامج أن يكون المتقدم مصري الجنسية، حاصلًا على درجة الدكتوراه خلال فترة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ إغلاق التقديم، وألا يزيد عمره على ٤٥ عامًا عند غلق باب التقديم، وأن يمتلك القدرة على التحدث والكتابة باللغة الفرنسية أو الإنجليزية بمستوى يتناسب مع متطلبات المشروع البحثي، وألا يكون قد استفاد من منحة سفر إلى فرنسا مقدمة من الحكومة المصرية أو مشاركًا في مشروع تموله الحكومة الفرنسية.

وأوضح الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن برنامج أبحاث ما بعد الدكتوراه يعد أحد أهم برامج بناء القدرات البحثية للباحثين المصريين الشباب، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجانب الفرنسي يتيح فرصة للعمل داخل بيئة بحثية متقدمة تسهم في تعزيز تبادل المعرفة والخبرات العلمية.

📌 آخر موعد لتلقي طلبات التقدم للمنحة: ١٨ يناير ٢٠٢٦

وللاطلاع على كافة الشروط والمستندات المطلوبة، يرجى زيارة الرابط:

https://stdf.eg/web/grants/open

