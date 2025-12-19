قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نواف: نثمن الدعم المصري للبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال
نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب
وزيرا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ سوهاج يتفقدون المنطقة الصناعية غرب جرجا
مدبولي من بيروت: دعم مصري كامل لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه وبسط سلطة الدولة
قناة السويس تستعيد زخمها.. انتعاش في العبور وإيرادات قياسية تعيد الثقة للممر الملاحي العالمي
دراسة علمية تكشف تركيبا جيولوجيا فريدا أسفل مثلث برمودا
رئيس وزراء لبنان: نثمن اهتمام مصر بتعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية
امتيازات استثمارية جديدة لمشروعات ريادة الأعمال
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لمدبولي ونواف في لبنان
موعد صلاة الجمعة اليوم 19 ديسمبر 2025
أسرع طريقة لاستخراج جواز سفر والأوراق المطلوبة
في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

نواف: نثمن الدعم المصري للبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال

مدبولي ونظيره اللبناني
مدبولي ونظيره اللبناني
محمود مطاوع

قال الدكتور نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني، إنه ناقش مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم أولويات التعاون بين البلدين في مجال السياسة والاقتصاد والصناعة والنقل والاقتصاد الرقمي مشيرا إلى أن العلاقة بين البلدين اكثر من تبادل مصالح بل تاريخ مشترك واخوة، مؤكدا ان ما تم في القاهرة في نوفمبر الماضي من اتفاقيات نناقش تفعيله اليوم وشددنا علي ضرورة المتابعة لهذه الاتفاقيات. 

وتابع نواف خلال المؤتمر الصحفي أننا سنقوم بنهضة اقتصادية حقيقية بين البلدين وتعميق الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، لافتا إلى أن العلاقة بين مصر ولبنان تشمل تفاعلا في المسار واتفاقا في الرؤى

وأكد رئيس وزراء لبنان علي تعزيز العلاقات بين مصر ولبنان في المجالات كافة كما ثمن الدعم المصري للبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال والافراج عن الأسرى اللبنانيين .

رئيس وزراء لبنان مصر لينان دعم مصر للبنان

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

عمرو ناصر

عمرو ناصر يرفض طلب الزمالك

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025

موعد أذان الظهر

موعد أذان الظهر.. توقيت صلاة الجمعة والصلوات الخمس

صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

محافظ الأقصر يستقبل وزير الأوقاف

وزير الأوقاف خلال زيارته للأقصر: الجهود التنفيذية دليل على تضافر الجهود لخير المواطن

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

