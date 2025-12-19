نواف: نثمن الدعم المصري للبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال

قال الدكتور نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني، إنه ناقش مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم أولويات التعاون بين البلدين في مجال السياسة والاقتصاد والصناعة والنقل والاقتصاد الرقمي مشيرا إلى أن العلاقة بين البلدين اكثر من تبادل مصالح بل تاريخ مشترك واخوة، مؤكدا ان ما تم في القاهرة في نوفمبر الماضي من اتفاقيات نناقش تفعيله اليوم وشددنا علي ضرورة المتابعة لهذه الاتفاقيات.

وتابع نواف خلال المؤتمر الصحفي أننا سنقوم بنهضة اقتصادية حقيقية بين البلدين وتعميق الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، لافتا إلى أن العلاقة بين مصر ولبنان تشمل تفاعلا في المسار واتفاقا في الرؤى

وأكد رئيس وزراء لبنان علي تعزيز العلاقات بين مصر ولبنان في المجالات كافة كما ثمن الدعم المصري للبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال والافراج عن الأسرى اللبنانيين .