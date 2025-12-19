أول ظهور لـ نورهان بعد تعرضها لوعكة صحية في المغرب

ظهرت الفنانة نورهان لأول مرة، بعد تعرضها لوعكة صحية، وذلك من خلال بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، حيث أطلت على جمهورها أثناء إحيائها حفلًا غنائيًا في المغرب، بعد تحسن حالتها الصحية.

وكانت نورهان قد تعرضت لأزمة صحية خلال تواجدها بالمغرب، أثناء سفرها للمشاركة في فعاليات فنية وتكريمها هناك. وقالت لموقع صدى البلد، إنها لا تزال تتلقى العلاج، مؤكدة أن حالتها الصحية في تحسن مستمر، وأنها لم تغادر المغرب حتى الآن بسبب استكمال بروتوكول العلاج المقرر لها.

وحرصت نورهان على توجيه الشكر لكل من سأل واطمأن على حالتها الصحية، معربة عن امتنانها الكبير للدعم والمساندة التي تلقتها من جمهورها وزملائها في الوسط الفني.

يُذكر أن نورهان كانت قد شاركت مؤخرًا في عدد من الفعاليات الفنية بالمغرب، وحصلت على تكريم خاص قبل تعرضها لهذه الوعكة الصحية.