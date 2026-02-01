قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخميس آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة الإلكترونية..وتسليمها للمدارس الأحد
الحرس الثوري الإيراني: وجود المجموعات البحرية الأجنبية في المنطقة حرب نفسية
زلزال بقوة 5.2 ريختر يهز عسلوية في جنوب إيران.. لا تقارير فورية عن خسائر
9 غيابات في صفوف الزمالك أمام المصري بموقعة الكونفدرالية
قمة القاهرة بين الرئيس السيسي والملك عبدالله.. شراكة استراتيجية في لحظة فارقة
إيران تُصنف جيوش الاتحاد الأوروبي كـ«منظمات إرهابية».. تصعيد جديد يُهدّد العلاقات الدولية
الداخلية تيسر إجراءاتها للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
عقوبات الكاف تقلب المشهد.. السنغال تختار الصمت وموتسيبي يفتح باب التغيير
عاقبته وأنا في الطائرة.. وليد صلاح الدين يعلق على أزمة إمام عاشور
القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن
أسعار صرف العملات اليوم الأحد 1 فبراير 2026|فيديو
أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

فبراير 2026.. مهرجان سماوي لعشاق النجوم وقمر الثلج واستعراض نادر للكواكب

ظواهر فلكية
ظواهر فلكية
أمينة الدسوقي

يستعد عشاق مراقبة السماء خلال شهر فبراير 2026 لسلسلة من الظواهر الفلكية المبهرة، تبدأ بقمر الثلج المتوهج وتصل إلى عرض نادر لستة كواكب في سماء الليل.

 ويشهد الشهر اقترانات كوكبية، واحتجابات قمرية، وفرصاً مثالية لرصد الأجرام السماوية العميقة، بعضها يمكن رؤيته بالعين المجردة، بينما يتطلب بعضها الآخر استخدام مناظير أو تلسكوبات متطورة.

قمر الثلج يفتتح المشهد الفلكي

ينطلق فبراير ببدر ساطع يُعرف باسم «قمر الثلج»، حيث يضيء السماء في الأول من الشهر ليصبح هدفاً مثالياً لهواة الرصد والتصوير الفلكي.

ويُنصح باستخدام مناظير محمولة مثل 10×42 أو 15×70 لتحسين الرؤية، بينما تتيح التلسكوبات الصغيرة بقطر يتراوح بين 3 و5 بوصات مشاهدة تفاصيل دقيقة لسطح القمر.

اقتران نادر بين زحل ونبتون

في منتصف الشهر، وتحديداً في 15 فبراير، يحدث اقتران دقيق بين زحل ونبتون. هذا الحدث لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، خاصة أن نبتون يتطلب تلسكوباً بفتحة عدسة لا تقل عن 6 إلى 8 بوصات لإبراز لونه الأزرق الخافت.

القمر الجديد يمنح أحلك سماء للرصد

بعد يومين، في 17 فبراير، يظهر القمر الجديد، ما يوفر أحلك سماء خلال الشهر، وهي فرصة ذهبية لرصد الأجرام السماوية البعيدة مثل سديم الجبار ومجرة أندروميدا وحتى مجرة درب التبانة في حال انخفاض التلوث الضوئي.

ليلة مزدحمة بالظواهر الفلكية

تُعد ليلة 19 فبراير من أكثر الليالي نشاطاً، حيث يصطف الهلال مع زحل ونبتون في اقتران وثيق، مع الحاجة إلى تلسكوب لرؤية نبتون بوضوح، وعدسات أكبر لرصد حلقات زحل.

وفي وقت لاحق من الليل، يظهر عطارد بالقرب من الأفق الغربي إلى جانب القمر، ويشهد احتجاباً مؤقتاً خلف الهلال، وهي ظاهرة يمكن رصدها باستخدام منظار بتكبير 10 مرات.

احتجاب القمر بعنقود الثريا

في 23 فبراير، يمر القمر عبر عنقود الثريا النجمي في ظاهرة احتجاب بطيئة تستمر لساعات، ما يوفر فرصة استثنائية لهواة الرصد لمتابعة هذا الحدث السماوي النادر.

المشتري يعود إلى الواجهة

مع اقتراب نهاية الشهر، وتحديداً في فجر 27 فبراير، يصطف كوكب المشتري مع القمر شبه المكتمل، ويمكن رؤيتهما بالعين المجردة أما باستخدام التلسكوبات عالية التكبير، فيمكن متابعة أقمار المشتري وهي تختفي وتظهر خلف القمر.

عرض كوكبي استثنائي يختتم فبراير

في 28 فبراير، يبلغ المشهد الفلكي ذروته بعرض نادر لستة كواكب في سماء الليل، تشمل عطارد والزهرة والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون.

ويمكن رؤية الكواكب الأربعة الأقرب بالعين المجردة، بينما يتطلب رصد أورانوس ونبتون استخدام تلسكوب، ما يجعل هذه الليلة واحدة من أبرز الأحداث الفلكية في عام 2026.

يشكل شهر فبراير 2026 فرصة ذهبية لعشاق الفلك ومراقبي النجوم، حيث تتلاقى الظواهر القمرية والكوكبية في مشهد سماوي نادر يجمع بين الجمال العلمي والمتعة البصرية، ويجعل من ليالي الشتاء منصة مثالية لاكتشاف أسرار الكون.

الظواهر الفلكية المبهرة قمر الثلج قمر الثلج المتوهج ظواهر فلكية كوكب المشتري احتجاب القمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

مقابر

بعد فك الكوبري | محافظ القاهرة يكشف مصير المقابر التراثية بالسيدة عائشة والإمام الشافعي

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

محمود السراج واشرف زكي

أشرف زكي يكشف موقف النقابة من محمود سراج بعد تصريحاته المسيئة لمصر | خاص

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

ترشيحاتنا

بوستر حفل ماجد المهندس

طرح التذاكر اليوم.. ماجد المهندس يحيي حفل غنائي في موسم الرياض 6 فبراير

عمرو الليثي

عمرو الليثي: الخوف أصعب كلمة في حياتنا ويجب أن نحوله لأمان وطمأنينة وثقة كبيرة في الله

تامر عبدالمنعم ينضم إلى قناة الشمس

تامر عبدالمنعم ينضم إلى الشمس 2 ويقدم “البصمة”

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد