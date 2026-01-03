الكرة الأرضية على موعد مع أولى الظواهر الفلكية في 2026.. ماذا سيحدث؟

تشهد الكرة الأرضية، ظاهرة فلكية تعرف باسم “الحضيض” اليوم السبت، وهي لحظة تصل فيها الأرض إلى أقرب نقطة لها من الشمس خلال مدارها السنوي، وهي ظاهرة طبيعية تتكرر كل عام في نفس التوقيت تقريبًا.

وحددت الجمعية الفلكية بجدة، موعد ذروة الحضيض عند الساعة 08:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة (ما يعادل 05:00 مساءً بتوقيت جرينتش).

ما هي ظاهرة الحضيض؟

عند الوصول إلى ذروة ظاهرة الحضيض، تكون المسافة بين الأرض والشمس حوالي 147,099,587 كيلومترًا، أي أقرب بنحو 5 ملايين كيلومتر مما تكون عليه في أبعد نقطة في مدارها والتي تعرف باسم “الأوج” وتحدث في يوليو من كل عام.

الأرض تدور حول الشمس في مدار بيضاوي غير دائري، ما يجعل هذه المسافات تتغير بانتظام، ومع ذلك فإن الأقربية أو البعد عن الشمس لا يؤثران بشكل مباشر على الفصول الأربعة؛ فهذه الفصول يتسبب فيها ميل محور دوران الأرض وليس اختلاف المسافة بين الكوكب والشمس.

وخلال الحضيض، يكون قرص الشمس أكبر وألمع في السماء بنحو 7% مقارنة بحجمه الظاهري عند الأوج، ما يسمح لهواة الفلك برصد تغيرات الحجم الظاهري للشمس من خلال المناظير أو التليسكوبات.

ما أهمية ظاهرة الحضيض؟

تنصح الجمعية الفلكية بجدة، خلال المشاهدة باستخدام فلتر شمسي لحماية العين والمعدات من الضرر، بالإضافة إلى الحفاظ على نفس إعدادات الرصد لوضعية تصوير ثابتة للحصول على نتائج مقارنة بين صورتَي الحضيض والأوج.

وتُعد فرصة الحضيض مناسبة أيضًا لمتابعة خصائص أخرى مرتبطة بالشمس، من بينها تأثير ميل محور الأرض على الطقس وتوزيع الفصول، إذ يكون نصف الكرة الشمالي في فصل الشتاء بينما يكون نصف الكرة الجنوبي في فصل الصيف في نفس التوقيت.

بجانب ذلك، يمكن للمهتمين استخدام هذه الظاهرة للاستفادة العلمية، مثل قياس سطوع الشمس وحجمها الظاهري مقارنة بأوقات أخرى من العام، ما يوسع فهم علاقة الأرض بالشمس وحركتها في مدارها، ويتيح متابعة الجو والغيوم ومستويات الأوزون والجزيئات في الغلاف الجوي.

وبحسب علماء الفلك، لا يعكس الحضيض مجرد جانب من الحركة المدارية للأرض، لكنّه يوفر فرصة للعلماء والهواة على حد سواء للاستمتاع برصد السماء والاستفادة من بياناته في فهم الظواهر الكونية بطريقة بسيطة.