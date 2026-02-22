صدمتهما نقل.. إصابة شخصين على طريق شربين بالدقهلية

اصيب شخصان بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم على طريق شربين طريق كفر الأطرش بالدقهلية حيث صدمت سيارة ربع نقل شخصين.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم نقل بشخصين على طريق كفر الاطرش-شربين وكفر الغاب مما أدى لإصابتهما.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين أصابة كلا من

محمد السيد الرمال 24 عاما مقيم كفر الاطرش شربين مصاب بجرح قطعي اعلي الحاجب الايسر حوالي 5 سم

جرح قطعي باليد اليمني 4 سم وسحجات بالجسم و محمد السيد عبدالصمد على 26 عاما مقيم كفر الاطرش شربين وإصابته بما بعد الارتجاج

تم نقلهما إلى مستشفى شربين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق

