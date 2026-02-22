قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بالمنجل .. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة باحدى قرى الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع مشاجرة  بقرية شرقية المعصره  ببلقاس بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين أشخاص لخلافات بينهم استخدم فيها المنجل"الشقرف" مما أدى إلى إصابة أشخاص. 

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث.

 وتبين إصابة كلا من صلاح  صلاح السيد 22 عاما وأصيب  بجرح قطعي باليد اليمنى وكدمات وسحجات بالرأس. 
احمد  صلاح السيد 18,عاما وأصيب بجرح قطعي بالأنف وسحجات بالجبهة. 
نانه السيد احمد بدر57عاما والإصابة جرح قطعي بالرأس. 
تم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الدقهليه بلقاس المعصره ضباط

