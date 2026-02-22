محافظ الدقهلية يوجه بسرعة إنهاء طلبات تقنين أملاك الدولة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العمل والتأكد من انتظام تقديم الخدمات، خاصة ما يتعلق بطلبات تقنين أملاك الدولة والتصالح علي مخالفات البناء

والتقى محافظ الدقهلية بعدد من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم، ووجّه بسرعة إنهاء إجراءات طلبات التقنين الخاصة بهم، والعمل على تيسير الإجراءات وفقًا للقواعد المنظمة، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين.

وشدد “ مرزوق” على ضرورة حسن استقبال المواطنين والتعامل معهم باحترام، والرد على الشكاوى المقدمة في أقل مدة زمنية ممكنة، مؤكدًا أن رضا المواطن يمثل أولوية أساسية في منظومة العمل التنفيذي.

وأكد محافظ الدقهلية علي استمرار المتابعة اليومية لأداء المراكز التكنولوجية، لضمان تقديم خدمات سريعة ومنضبطة وتحقيق أفضل مستوى من الكفاءة في إنهاء الطلبات.