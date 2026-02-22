قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع اقتراب انضمامة للمنتخب.. أرقام جديدة لـ ناصر منسي
200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر
كنز تحت أفريقيا.. صخر يحكي قصة نار عمرها 2.5 مليار سنة
تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر
فتح أسواق جديدة ودعم الصادرات.. تعزيز التعاون بين وزارتي الخارجية والاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية
سيادة العرب لا تمس.. الأحزاب تهاجم تصريحات السفير الأمريكي
زيادة العصبية والخلافات الأسرية في رمضان.. هل الصيام السبب؟
دولة التلاوة.. الشيخ محمد أحمد حسن يحي ليالي رمضان في الإمارات
الصحة: فحص 719 ألف طفل حديث الولادة للكشف عن الأمراض الوراثية
واقعة ميت عاصم .. المجنى عليه لم يحضر الجلسة لايداعه فى مستشفى الصحة النفسية
وزير الخارجية: تسخير البعثات الدبلوماسية لدعم جهود الترويج للاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون
ألعاب نارية وشماريخ.. ضبط 5 شباب متهمين بتعريض حياة مواطني المحلة للخطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بسرعة إنهاء طلبات تقنين أملاك الدولة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العمل والتأكد من انتظام تقديم الخدمات، خاصة ما يتعلق بطلبات تقنين أملاك الدولة والتصالح علي مخالفات البناء  

والتقى محافظ الدقهلية بعدد من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم، ووجّه بسرعة إنهاء إجراءات طلبات التقنين الخاصة بهم، والعمل على تيسير الإجراءات وفقًا للقواعد المنظمة، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين.

وشدد “ مرزوق” على ضرورة حسن استقبال المواطنين والتعامل معهم باحترام، والرد على الشكاوى المقدمة في أقل مدة زمنية ممكنة، مؤكدًا أن رضا المواطن يمثل أولوية أساسية في منظومة العمل التنفيذي.

وأكد  محافظ الدقهلية علي استمرار المتابعة اليومية لأداء المراكز التكنولوجية، لضمان تقديم خدمات سريعة ومنضبطة وتحقيق أفضل مستوى من الكفاءة في إنهاء الطلبات.

الدقهليه محافظه محافظ التكنولوجى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

طائرة الزمالك

طائرة الزمالك يخطف فوزا مثيرا علي وادي دجلة

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء

نائب: توجيهات الحكومة للمحافظين الجدد تعزز الثقة في مناخ الاستثمار

النائب عفت السادات

حزب السادات: تصريحات سفير أمريكا لدى إسرائيل تهدد أمن المنطقة واستقرارها

مجلس النواب

غدًا.. صحة النواب تناقش أزمة المرضى ونقص الأدوية والمخالفات في تراخيص الصيدلة

بالصور

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد