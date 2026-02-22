قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الملك تشارلز يفتح أبواب القصر.. وثائق أندرو وإبستين السرية بيد الشرطة
من دار الفطرة إلى شوارع القاهرة.. حكاية موائد الرحمن عبر التاريخ
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين
متى يكون المرض مُبررًا للإفطار في رمضان؟ .. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية.. إنقاذ حياة طفل بمستشفى أجا المركزي بعد تدخل جراحي دقيق مرتين

فريق جراحى
فريق جراحى
همت الحسينى

نجح الفريق الطبي بمستشفى أجا المركزي بمحافظة الدقهلية في إنقاذ حياة طفل تعرض لإصابة خطيرة بالمخ إثر حادث تصادم بدراجة نارية.

وكان المستشفى قد استقبل الحالة وهي تعاني من نزيف فوق الأم الجافية، مصحوبًا بتدهور شديد في درجة الوعي والإدراك، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة بشكل عاجل، حيث جرى إدخال الطفل إلى غرفة العمليات وإجراء جراحة دقيقة لتفريغ النزيف بالمخ، مع حجزه بالعناية المركزة لمتابعة حالته الصحية.

وخلال المتابعة الدقيقة، أظهرت الأشعة المقطعية وجود تجمع دموي آخر، ما استدعى التدخل الجراحي العاجل للمرة الثانية خلال أقل من 24.

ساعة، حيث تمكن الفريق الطبي من إجراء العملية بنجاح، مع تفريغ النزيف والسيطرة على مصدره، ما ساهم في تحسن الحالة بشكل ملحوظ، واستعادة المريض لدرجة وعي كاملة (15/15)، قبل أن يتماثل للشفاء ويغادر المستشفى بحالة جيدة.

وتقدم  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بخالص الشكر والتقدير للفريق الطبي القائم على الحالة، مثمنًا جهودهم المتميزة وسرعة تدخلهم التي كان لها بالغ الأثر في إنقاذ حياة المريض، حيث وجّه الشكر للدكتور محمود رمضان استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور جمال ياسر أخصائي التخدير، وكذلك هيئة التمريض ممثلة في إيناس مصباح تمريض العمليات، وفنيي التخدير إسراء عطية وأحمد حازم، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس كفاءة الأطقم الطبية وحرصهم الدائم على تقديم خدمة طبية متميزة وآمنة للمرضى.

الدقهليه اجا فريق جراحى صحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

أخطاء في السحور

احذر.. 3 أخطاء في السحور تخالف سنة النبي وأحدها يبطل الصيام

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

أحمد موسى

ليه الحكم محمد معروف .. طلب عاجل من أحمد موسى لاتحاد الكرة بعد مباراة سيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

جانب من اجتماع وزير الاستثمار

وزير الاستثمار ينسق بين 5 جهات للربط الإلكتروني وتيسير خدمات المستثمرين

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار

نشاط مكثف لوزارة الاستثمار خلال الأسبوع الثالث من فبراير .. تفاصيل

الضرائب

الضرائب تخفض ندواتها التثقيفية لـ 20 لقاء أسبوعيا .. تفاصيل

بالصور

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد