الدقهلية.. إنقاذ حياة طفل بمستشفى أجا المركزي بعد تدخل جراحي دقيق مرتين

نجح الفريق الطبي بمستشفى أجا المركزي بمحافظة الدقهلية في إنقاذ حياة طفل تعرض لإصابة خطيرة بالمخ إثر حادث تصادم بدراجة نارية.

وكان المستشفى قد استقبل الحالة وهي تعاني من نزيف فوق الأم الجافية، مصحوبًا بتدهور شديد في درجة الوعي والإدراك، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة بشكل عاجل، حيث جرى إدخال الطفل إلى غرفة العمليات وإجراء جراحة دقيقة لتفريغ النزيف بالمخ، مع حجزه بالعناية المركزة لمتابعة حالته الصحية.

وخلال المتابعة الدقيقة، أظهرت الأشعة المقطعية وجود تجمع دموي آخر، ما استدعى التدخل الجراحي العاجل للمرة الثانية خلال أقل من 24.

ساعة، حيث تمكن الفريق الطبي من إجراء العملية بنجاح، مع تفريغ النزيف والسيطرة على مصدره، ما ساهم في تحسن الحالة بشكل ملحوظ، واستعادة المريض لدرجة وعي كاملة (15/15)، قبل أن يتماثل للشفاء ويغادر المستشفى بحالة جيدة.

وتقدم الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بخالص الشكر والتقدير للفريق الطبي القائم على الحالة، مثمنًا جهودهم المتميزة وسرعة تدخلهم التي كان لها بالغ الأثر في إنقاذ حياة المريض، حيث وجّه الشكر للدكتور محمود رمضان استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور جمال ياسر أخصائي التخدير، وكذلك هيئة التمريض ممثلة في إيناس مصباح تمريض العمليات، وفنيي التخدير إسراء عطية وأحمد حازم، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس كفاءة الأطقم الطبية وحرصهم الدائم على تقديم خدمة طبية متميزة وآمنة للمرضى.