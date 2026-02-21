قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث تصادم محور 30 يونيو بالمطرية

همت الحسينى

قدّم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واجب العزاء لأسر ضحايا حادث التصادم المأساوي الذي وقع على محور 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وذلك بمسقط رأسهم بمدينة المطرية.

وقدم محافظ الدقهلية تعازيه الحارة إلى أسر الضحايا بمدينة المطرية، داعياً الله أن يتغمد المفقودين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، كما دعا المولى عز وجل أن يجبر كسرهم، ويعوضهم خيراً في مصابهم، ويجعل صبرهم واحتسابهم

في ميزان حسناتهم.

وأكد المحافظ أن أسر الضحايا ستحظى بكل الدعم والرعاية من الدولة، مشيراً إلى التنسيق الكامل مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والعمل، لتقديم كافة أوجه المساعدة لهم، وأضاف أن هؤلاء الضحايا هم شهداء "لقمة العيش"، مشيداً بكفاحهم من أجل حياة كريمة.

